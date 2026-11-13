viernes 13 de noviembre de 2026
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13 de noviembre de 2026
Solidaridad.

Lanús y Talleres de Escalada acompañan a los vecinos y comerciantes afectados por la grave explosión

Lanús y Talleres de Remedios de Escalada expresaron su profunda solidaridad y acompañamiento hacia todas las familias, trabajadores y comerciantes damnificados.

Lanús y Talleres de Escalada expresaron su solidaridad con el incendio.

Lanús y Talleres de Escalada expresaron su solidaridad con el incendio.

Tras la violenta explosión y el incendio de gran magnitud que sacudieron este viernes por la mañana el centro comercial de Remedios de Escalada, las dos instituciones deportivas más emblemáticas del distrito, el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Talleres, expresaron su profunda solidaridad y acompañamiento hacia todas las familias, trabajadores y comerciantes damnificados por el siniestro.

El trágico episodio se produjo alrededor de las 9.44 en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina tunelera que realizaba tareas de renovación de redes para la empresa MetroGAS perforó un caño de gas de media presión.

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La detonación destruyó locales linderos, obligó a evacuar viviendas, un jardín de infantes y un geriátrico en un radio de 200 metros, y dejó un saldo de más de una veintena de personas heridas (varias de ellas de gravedad), además del lamentable fallecimiento de una persona confirmado por las autoridades locales.

El respaldo de Lanús y Talleres de Escalada

Frente a la conmoción que atraviesa la comunidad local, tanto desde Lanús como de Talleres de Escalada (cuya sede e instalaciones se encuentran a pocas cuadras del epicentro del hecho), manifestaron su total apoyo a los vecinos de la zona y a los comerciantes que vieron destruidas sus fuentes de trabajo.

En sus mensajes institucionales, ambas entidades remarcaron su cercanía con el barrio en este difícil momento, enviaron fuerzas para la pronta recuperación de los heridos que permanecen internados en el Hospital Interzonal de Agudos Evita, el Hospital Vecinal Arturo Melo y la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, y destacaron la incansable labor de los Bomberos Voluntarios, el personal de Defensa Civil y los equipos de emergencias médicas que trabajan sin descanso en el lugar. Asimismo, las dirigencias pusieron sus instalaciones y recursos a disposición de las autoridades municipales para colaborar en la asistencia a los damnificados.

"Tras los hechos de público conocimiento ocurridos en Remedios de Escalada, el Club Atlético Lanús expresa su más profunda solidaridad con todas las personas y comercios afectados. Desde la institución nos ponemos a entera disposición para colaborar y brindar la ayuda necesaria en este difícil momento. Asimismo, representantes del club ya se encuentran en el lugar, en contacto permanente con el Municipio de Lanús, coordinando acciones para acompañar a los damnificados", reza el comunicado de Lanús.

A su vez, Talleres de Escalada se sumó a los mensajes de apoyo para todos los afectados y sus familias. En el mismo comunicado, sostuvo: "Ante los hechos ocurridos en nuestra ciudad, el Club Atlético Talleres expresa su solidaridad con todas las personas afectadas. La institución se encuentra a disposición para brindar la asistencia necesaria y en contacto con el Municipio para coordinar la ayuda correspondiente".

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