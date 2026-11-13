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13 de noviembre de 2026
Buena onda.

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y recordó la dedicatoria a Rolando Barbano

Marina Calabró se quedó con un Martín Fierro de Cable y recordó el episodio que vivió con Rolando Barbano, su pareja, en 2024.

Marina Calabró y Rolando Barbano.&nbsp;

Marina Calabró y Rolando Barbano. 

"No les puedo explicar lo feliz que estoy. La última vez que agradecía un Martín Fierro se armó un bolonqui, amor", comenzó, con una referencia a la repercusión de hace un par de años.

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De esta forma, volvió sobre aquella declaración de amor que había generado tanta repercusión e hizo mención a las dificultades que atravesó la pareja desde entonces. "Te lo quiero dedicar a vos mi amor, que aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo acá y hoy tenemos revancha", expresó sobre Rolando Barbano.

La emoción de Marina Calabró

Mariana Calabró destacó al equipo que la acompaña cada tarde y mencionó especialmente a su productor y a su compañero de conducción. "Lo quiero compartir con todo el equipo de Arranca la Tarde porque tengo el mejor productor ejecutivo de News que es Juan Cruz Sulpano, tengo al mejor compañero que es Facundo Pastor", afirmó la periodista.

La ganadora también le dedicó unas palabras a Juan Cruz Ávila por haber confiado en ella para ese lugar profesional. "Le quiero agradecer a Juan Cruz Ávila que vio en mí una conductora de noticias cuando ni yo veia y que sigue apostando a mí", sostuvo.

Marina Calabro con su Martín Fierro.

Marina Calabro con su Martín Fierro.

El momento más emotivo llegó cuando se dirigió a su hija, Mía. "Se lo quiero dedicar a Mía y decirle que estoy tan orgullo de ella que no se lo puede imaginar. Te amo hija", manifestó entre lágrimas.

Para cerrar, Marina Calabró extendió la dedicatoria a su mamá, su hermana y su padre, Juan Carlos Calabró, a quien evocó con un guiño: "A Coca, a Iliana que está mirando desde Santa Fe, a mi viejo que es competencia".

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