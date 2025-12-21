domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Marina Calabró y Ana Rosenfeld

Marina Calabró y Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, fueron amigas por más de dos décadas y ahora ventilaron los motivos del fin de ese vínculo.

Marina Calabró y Ana Rosenfeld.

Nancy Duré contó en Puro Show, en El Trece, todos los detalles de la tremenda pelea que hizo que la famosa abogada terminara dejando afuera de su cumpleaños de Marina Calabró.

Además la periodista y la abogada dos cumplen años el 13 de diciembre e históricamente solían celebrarlo juntas, dada su amistad.

Todo empezó cuando Marina Calabró contó en la televisión que la abogada Carla Junqueira le estaba reclamando a Rosenfeld honorarios por 50 mil dólares, y mostró al aire la documentación que probaba su información.

Marina Calabró y Ana Rosenfeld, distanciadas

La abogada afirma que fue convocada para asesorar en el tema de la restitución internacional de menores en el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, y que nunca la pagaron por su trabajo.

Mal momento para Ana Rosenfeld.
Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, peleada con Marina Calabró.

Al tiempo que Junqueira solicitó que se periten los teléfonos celulares de Ana Rosenfeld y de Wanda Nara, según aseguró Duré quien aseguró que Marina Calabró siempre contó con toda la documentación que probaba el reclamo de la letrada y lo compartió al aire sin importarle la opinión de su entonces amiga.

Ahora se supo que Ana Rosenfeld no invitó a Marina Calabró a su cumpleaños, dando por finalizada una tradición de muchos años.

De acuerdo a Nancy Duré, la hermana de Iliana Calabró está "muy dolida y traicionada", porque no esperaba esta actitud por parte de quien consideraba su amiga de toda la vida.

