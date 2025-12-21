Por qué está todo mal entre Marina Calabró y Ana Rosenfeld

Además la periodista y la abogada dos cumplen años el 13 de diciembre e históricamente solían celebrarlo juntas, dada su amistad.
Todo empezó cuando Marina Calabró contó en la televisión que la abogada Carla Junqueira le estaba reclamando a Rosenfeld honorarios por 50 mil dólares, y mostró al aire la documentación que probaba su información.
Marina Calabró y Ana Rosenfeld, distanciadas
La abogada afirma que fue convocada para asesorar en el tema de la restitución internacional de menores en el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, y que nunca la pagaron por su trabajo.
Al tiempo que Junqueira solicitó que se periten los teléfonos celulares de Ana Rosenfeld y de Wanda Nara, según aseguró Duré quien aseguró que Marina Calabró siempre contó con toda la documentación que probaba el reclamo de la letrada y lo compartió al aire sin importarle la opinión de su entonces amiga.
Ahora se supo que Ana Rosenfeld no invitó a Marina Calabró a su cumpleaños, dando por finalizada una tradición de muchos años.
De acuerdo a Nancy Duré, la hermana de Iliana Calabró está "muy dolida y traicionada", porque no esperaba esta actitud por parte de quien consideraba su amiga de toda la vida.