Así serán los accesos para el público de Banfield y Boca en Mendoza por Copa Argentina

Con motivo del duelo decisivo entre Banfield y Boca , que se disputará este sábado 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, el Ministerio de Seguridad de Mendoza y los organismos organizadores diseñaron un despliegue especial para garantizar el normal desarrollo del espectáculo y evitar cruces entre ambas parcialidades.

El encuentro, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina y que contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, exigirá a los simpatizantes respetar los corredores viales y las puertas asignadas dentro del Parque General San Martín.

Preocupación. Banfield, el equipo con más penales en contra de la desde agosto del 2024

La apertura del estadio está programada para las 16, tres horas antes del pitazo inicial, por lo que las autoridades recomiendan asistir con suficiente antelación para agilizar los controles en los anillos perimetrales.

Para evitar inconvenientes en las rutas y en las inmediaciones del recinto mendocino, el operativo estableció caminos diferenciados. Para el público de Boca los micros de larga distancia y vehículos particulares provenientes de Buenos Aires tienen asignada la circulación obligatoria por la Ruta Nacional 7 para su ingreso a la provincia. Una vez en el parque, los hinchas xeneizes ocuparán los sectores asignados bajo estricta custodia policial en los ingresos correspondientes. La parcialidad xeneize ocupará la cabecera Popular Norte, además de tener asignadas las plateas Descubierta y Cubierta (con venta presencial remanente habilitada en la Boletería Norte).

Por su parte, los hinchas de Banfield estarán ubicados en la cabecera Popular Sur (sector para el cual el club comercializó exclusivamente entradas generales en el estadio Florencio Sola). La parcialidad albiverde, que cuenta con micros oficiales fletados desde su sede social en el sur del conurbano bonaerense, ingresará a la zona sur del estadio por la Ruta Nacional 188, completamente aislados del flujo de simpatizantes rivales para prevenir cualquier contacto en la previa y en la desconcentración.

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Canje de entradas y controles de admisión

Desde la organización recordaron que no habrá venta ni canje de tickets en el estadio Malvinas Argentinas el día del partido, por lo que todos los espectadores deberán presentarse con su entrada física en mano y su Documento Nacional de Identidad (DNI) para superar el sistema de control.

Para los hinchas de Boca que adquirieron sus ubicaciones de manera virtual en Deportick, el retiro presencial continúa este viernes hasta las 19 en la Boletería Sur del Malvinas Argentinas, mientras que el mismo sábado habrá una última ventana de canje de 11 a 18 en las boleterías del estadio Bautista Gargantini, perteneciente a Independiente Rivadavia.

Finalmente, las fuerzas de seguridad enfatizaron que regirá el derecho de admisión y que estará terminantemente prohibido el ingreso con pirotecnia, papeles, botellas, objetos contundentes o banderas que inciten a la violencia.

Importante despliegue policial en el Malvinas Argentinas

El encuentro comenzará formalmente a las 19, pero las puertas del estadio se abrirán tres horas antes, a partir de las 16, con el objetivo de agilizar el cacheo y el control de entradas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, el operativo contará con un total de 1.100 efectivos destinados a garantizar el orden durante toda la jornada: 800 policías, distribuidos entre el interior del estadio y toda la zona periférica, sumados a 300 agentes de seguridad privada, abocados exclusivamente a los controles y la organización dentro del estadio.