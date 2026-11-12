Banfield, el equipo con más penales en contra de la Liga Profesional desde agosto del 2024

Una reciente investigación arrojó un dato por demás preocupante para Banfield : es el equipo que más penales en contra recibió desde agosto de 2024 a la fecha en los campeonatos de la Liga Profesional .

El Taladro aparece como el conjunto más castigado de los 30 que integran la máxima categoría del fútbol argentino por los fallos arbitrales dentro de su área, según una recopilación de datos realizada por el Diario Olé.

Los detalles. Banfield se prepara para una nueva edición de X-Arte Expo con alumnos y artistas

En los últimos 27 meses, Banfield fue castigado con 15 penales en contra sobre un total de 79 encuentros disputados, lo que arroja una frecuencia de una pena máxima cada cinco partidos.

Este registro lo coloca en lo más alto de la tabla especial confeccionada para la ocasión, superando por dos a sus inmediatos perseguidores: Atlético Tucumán, Unión y Huracán, quienes lo siguen de cerca con 13 sanciones en contra.

Saldo negativo para Banfield entre penales a favor y en contra

La comparativa entre los penales a favor y los recibidos en contra también enciende las alarmas en Peña y Arenales, ya que se ratifica el saldo negativo: con 7 a favor y 15 en contra en 79 presentaciones, posee la peor diferencia de toda la Primera División.

Banfield la pasa mal con los penales.

Incluso, en este balance el Taladro queda por debajo de los dos equipos que perdieron la categoría este año: Estudiantes de Río Cuarto (con 1 a favor y 8 en contra) y Aldosivi (5 a favor y 12 en contra) registran números comparativos más favorables que el elenco banfileño.

Banfield y una racha que continuó en 2026

La tendencia desfavorable siguió este año. En el 2026, el equipo dirigido por Pedro Troglio completó un año irregular —lejos de los puestos de vanguardia y finalizando entre los cinco peores de la tabla general al cabo de las 32 fechas jugadas—, y nuevamente apareció dentro de los más perjudicados por las decisiones arbitrales.

Si bien no fue el líder absoluto de la estadística anual, el Taladro volvió a figurar en el lote de los equipos que sufrieron mayor cantidad de sanciones: le pitaron cinco penales en contra en 32 presentaciones, lo que lo ubicó en el cuarto escalón del listado general, compartiendo posición con Talleres, Racing, Independiente, Defensa y Justicia, Belgrano y Atlético Tucumán.

En dicho apartado correspondiente a la temporada, el ranking fue encabezado por Estudiantes de Río Cuarto con 8 penales sufridos, seguido de cerca por Aldosivi con 7, mientras que Huracán, Sarmiento y Tigre completaron el grupo intermedio previo a la ubicación de Banfield.