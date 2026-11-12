Robaban cables de luces en Burzaco y los atraparon con las tijeras en las manos

Dos hombres de 24 y 36 años fueron detenidos en Burzaco , partido de Almirante Brown, cuando retiraban cables de las luces de la Plaza Manuel Belgrano. El hecho fue advertido por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), que dieron aviso a la Policía para intervenir.

El procedimiento se realizó en la intersección de 25 de Mayo y E. de Burzaco, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown encontraron a los sospechosos mientras manipulaban el cableado de las columnas de iluminación.

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Según se informó, los hombres utilizaban una tenaza para retirar los cables. Tras la intervención policial, ambos fueron aprehendidos en el lugar.

La causa quedó caratulada como robo simple, por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y el Juzgado N° 2 Descentralizada de Almirante Brown, que intervienen en la investigación.

Otro episodio de robo de luces

El episodio se suma a otro operativo realizado recientemente en el distrito por el robo de equipamiento de alumbrado público. En aquella oportunidad, una investigación iniciada a partir de una denuncia municipal permitió recuperar tres luminarias LED que eran ofrecidas ilegalmente a través de Facebook Marketplace.

El procedimiento se concretó mediante un allanamiento en Bernal, donde la Policía detuvo al presunto responsable y secuestró los tres equipos. Posteriormente, las luminarias fueron restituidas al Municipio para su reinstalación en distintos barrios.