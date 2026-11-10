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San Vicente será sede de Mi ETP 2026, la muestra regional de educación técnico profesional

Mi ETP 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre en San Vicente, con la participación de instituciones educativas de los cinco municipios de la Región 5.

San Vicente será sede de Mi ETP 2026, la muestra regional de educación técnico profesional.

San Vicente será sede de Mi ETP 2026, la muestra regional de educación técnico profesional.

El distrito de San Vicente será sede de Mi ETP 2026, una muestra integral de educación técnico profesional que se realizará el próximo 13 de noviembre, desde las 9, en la Quinta 17 de Octubre. La jornada reunirá a instituciones educativas de cinco municipios de la Región 5.

La actividad es organizada por la Jefatura Regional de Educación de la Región 5 y la Inspección de Educación Técnico Profesional, con el objetivo de visibilizar las propuestas formativas, los proyectos y las experiencias que se desarrollan en las instituciones educativas del distrito y la región.

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La muestra contará con la participación de los municipios de Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y San Vicente, que estarán representados a través de sus establecimientos de educación técnico profesional.

La muestra contará con la participación de los municipios de Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y San Vicente.

La muestra contará con la participación de los municipios de Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y San Vicente.

Diversos proyectos en San Vicente

Entre muchas propuestas, una de las que se destaca es la del Centro de Formación Profesional N°401 de Almirante Brown que impulsará las Olimpiadas Gastronómicas de Región 5, una iniciativa impulsada por docentes de formación profesional que busca promover la creatividad, el trabajo en equipo y la aplicación de conocimientos vinculados con la gastronomía.

La propuesta involucra a estudiantes y docentes de centros de formación profesional, instituciones que brindan capacitación en distintos oficios, principalmente a personas adultas. Además, apunta a fortalecer el vínculo con productores locales con los que trabajan durante el proceso educativo.

La final de las Olimpiadas Gastronómicas tendrá lugar durante la jornada en San Vicente, como parte de las actividades de Mi ETP 2026.

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