Tiene una panchería en Temperley y se hizo viral por los desafíos que les propone a los clientes

Un puesto de panchos de Temperley se convirtió en muy poco tiempo en el lugar de encuentro de muchos jóvenes que llegan allí por la viralización de sus videos en las redes. Eduardo Junior D’Alesio es el responsable de la panchería y quien crea desafíos que le propone a sus clientes a cambio de un pancho gratis.

Junior, como le dicen sus amigos, es un joven de 23 años que decidió abrir hace cuatro meses el puesto de pancho "Lo de JR" en Cangallo y Santa María de Oro, Temperley, sin demasiadas expectativas, según contó: "Cuando abrí no me imaginaba el alcance que podía llegar a tener porque la panchería surgió después de haberme quedado sin trabajo y de intentar rebuscarme de distintas formas".

Un día decidió crear una estrategia de marketing para incrementar sus ventas y así fue que surgieron "los desafíos" que ya son una marca registrada del lugar. "Los desafíos y los videos surgieron con el propósito de atraer más clientes a la panchería y darme a conocer", reconoció Junior que es quien filma, prepara y vende los panchos, compra la mercadería y se encarga de cada detalle.

En meses, Junior logró que su cuenta @lodejunior.ok crezca exponencialmente, hoy tiene más de 35 mil seguidores y hay cuatro videos que llegaron al millón de vistas, mientras otros rondan los 50k-300k de views. "Lo que pasa actualmente es que la mayoría de los clientes ya son como amigos porque trato que llegue un cliente y se vaya un amigo", afirmó.

Los desafíos que se hicieron virales en Temperley

Los desafíos siempre son por un pancho gratis y se suben a las redes para que la gente pueda divertirse e interactuar. "Hay de todo un poco. Pido que se rían por 30 o 40 segundos por un pancho, les pido que sonrían o griten, pero también hacemos muchos videos de lo que los clientes proponen", contó Junior que tiene un gran manejo del público y es creativo a la hora de subir el contenido, a pesar que confesó que nunca antes se había dedicado a ello.

Cada desafío va surgiendo en el momento y van cambiando. "En un momento hicimos flexiones por un panchos, hasta algún cálculo matemático, también", añadió.

Todo ello, colaboró para que las ventas se incrementen porque muchos clientes querían conocer el puesto que veían en las redes y así lo comentó Junior: "Se acercan muchas personas que me comentan que vieron en los videos y por eso se acercan. Otros, también vienen para sacarse fotos conmigo o para conocerme simplemente para eso y hasta me piden que mande saludos de cumpleaños por video, es muy loco todo".

La panchería "Lo de JR" está en la esquina de Cangallo y Santa María de Oro, Temperley.

Respecto al negocio en sí, Junior destaca que siempre trata de mantener el precio del pancho a un valor competitivo porque hay mucha competencia en la zona. "Lo vendemos a $1.300, pero lo más importante es que los clientes dicen que son los mejores panchos de Temperley porque más allá del precio que es muy accesible es de calidad y la gente lo aprecia", aseguró convencido del producto que vende.

Si bien el tema de hacer los videos no es algo que a Junior le sale fácilmente, siempre le interesaron las redes y demuestra con cada publicación que gana su propio desafío. "La realidad es que antes de arrancar con la panchería nunca me había expuesto así", recalcó.

Mirá uno de los videos: