Un comedor de Temperley organiza un cóctel para que 20 chicos conozcan el mar

La organización del cóctel apunta a que unos 20 niños de Temperley puedan conocer el mar.

El Comedor el Amparo de los Niños de Temperley tiene el objetivo claro de recaudar fondos para financiar el viaje al mar junto a unos 20 chicos es que están organizando un cóctel que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre. La colecta se organiza en el marco del 10° aniversario de las Campañas de Padrinos en Navidad .

El comedor colabora con chicos de 1 a 17 años. "Asistimos a más de 100 familias del barrio San José de Temperley y somos un grupo de voluntarios que llevamos adelante distintas campañas como la que estamos difundiendo para sumar sponsor, auspiciantes y personas que se sumen al cóctel", detalló Marcela Fátima Pérez , voluntaria que se ocupa de las Campañas de Padrinos y eventos en general

Para colaborar. Scouts de Temperley arman un evento de pizza libre para juntar fondos y poder irse de campamento

El comedor que coordina Stella Fernández está ubicado en Monroe 60, Temperley y abre sus puertas todos los lunes, miércoles y viernes para brindar la merienda a las 16 y los jueves dan la cena a las 18 para los más chicos y para las familias del barrio. "Actualmente asisten al comedor unos 230 niños y niñas y queremos que algunos de ellos puedan conocer el mar porque la mayoría del barrio no lo conoce", adelantaron sobre el objetivo de la recaudación de fondos para el viaje que lo organizan por primera vez.

El cóctel que se desarrollará el jueves 12 de noviembre en Crisma Multiespacio ubicado en Perón 3716, Valentín Alsina a partir de las 19.30 incluye menú, bebida sin alcohol, show de stand up y sorteos. La entrada tiene un costo de $30 mil, pero también se puede colaborar con una rifa que a $5 mil.

Para apoyar este evento requieren que se sumen sponsor, auspiciantes, empresas, emprendedores o pymes que quieran dar una mano con sus respectivas marcas que sería fundamental para que el cóctel se pueda difundir aún más y que llegue a personas con ganas de cumplir el sueño de los chicos del barrio de viajar a conocer el mar.

"El beneficio para los que se sumen como sponsor de este evento que es solidario son muchos, vamos a armar flyer y carteles de difusión para que se conozca la marca, mención en el escenario, en las redes sociales y van a contar con invitación vip", detalló Marcela.

Los detalles para colaborar

La entrada al cóctel se puede adquirir hasta el mismo día del evento, pero los auspiciantes o sponsor deben ponerse en contacto lo antes posible para armar la difusión.

También, aclararon que quien no pueda colaborar con la entrada al cóctel o la compra de la rifa pueden ayudar todo el año con alimentos no perecederos, ropa de estación, artículos de limpieza o sumarse como voluntarios que siempre lo necesita el comedor de Temperley.

Para adquirir las entradas, sumarse como auspiciante o adquirir la rifa hay que enviar un mensaje de WhatsApp a los siguiente números: 1131708556/1158467760

El alias para para colaborar es: meriendas.amparo.mp