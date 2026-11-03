Pedro Troglio confía en su Banfield y asegura que "a Boca se le puede ganar"

Pedro Troglio confía en Banfield y asegura que "a Boca se le puede ganar".

Pedro Troglio analizó la caída de Banfield por 3-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza con una mirada optimista. A pesar del resultado adverso, el director técnico prefirió enfocarse en los aspectos positivos y en el gran objetivo que tiene el club en el corto plazo: la semifinal de la Copa Argentina.

Para Pedro Troglio , el desarrollo del encuentro en Mendoza no reflejó una superioridad absoluta del rival. “No hicimos un partido malo, la peleamos ante un rival muy complicado”, sostuvo el entrenador, quien consideró que el Taladro sumó méritos para llevarse algo más.

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En ese sentido, Pedro Troglio lamentó la jugada que pudo haber cambiado el destino del partido: el gol anulado a Lautaro Gómez cuando el marcador estaba 2-1. “Hicimos mérito para ir por otro camino, tuvimos la del 2-2 que me dijeron que fue mal anulado”, reclamó.

Pese a los cuestionamientos por los errores defensivos recurrentes, Pedro Troglio respaldó el presente de sus dirigidos y destacó la regularidad que arrastra el plantel. “Al equipo lo veo muy bien, perdimos dos de los últimos ocho, frente a rivales muy difíciles el equipo compitió”, argumentó.

Aunque reconoció la falta de profundidad al admitir que tuvieron "pocas situaciones para hacer goles", Pedro Troglio prefirió no dramatizar sobre los tantos recibidos y ponderó la eficacia en el arco contrario: “También venimos haciendo goles, salvo Argentinos Juniors, yo veo el vaso medio lleno”.

Ahora, con el torneo local en un segundo plano, Pedro Troglio y todo Banfield se enfocan en el compromiso más trascendental de la temporada. Con una mentalidad ganadora, el DT dejó un mensaje contundente de cara al duelo ante el Xeneize: “A Boca se le puede ganar”.