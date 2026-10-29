El día que Ignacio Fernández volvió de Temperley y Pedro Troglio le dijo que se buscara club: "Es un fenómeno"

El fútbol está lleno de anécdotas, de situaciones que van más allá de un partido y perduran con el tiempo. Una de ellas tiene como protagonistas a Ignacio Fernández , jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata , y Pedro Troglio , entrenador de Banfield cuando se encontraron en el Tripero para el torneo de la B Nacional.

Nacho Fernández fue cedido a Temperley para disputar el Torneo de la Primera B Metropolitana 2011/12. Y la rompió: 10 goles -uno por Copa Argentina - en 30 partidos y nueve asistencias, siendo una de las figuras del Gasolero donde fue dirigido por Guillermo Duró, Adrián Adrover y José María Bianco.

Lo gracioso fue la decisión de Pedro Troglio cuando el volante retornó al Lobo y le comunicó que se buscara otro club porque no lo iba a utilizar. “Cuando vuelvo de Temperley hicimos toda una pretemporada en Mar del Plata y cuando terminamos me dijo que si quería que busque otra salida porque no me iba a tener en cuenta. Faltaba poco para el cierre del libro de pases y decidí quedarme a pelearla”, relató Ignacio Fernández en Sport Center por ESPN.

El argumento del entrenador era futbolístico, que necesitaba otro tipo de características en el juego. “Él decía que yo era un enganche, que no me gustaba correr, o que no me gustaba ensuciarme. Y yo le dije ‘bueno poneme de doble 5 que necesito jugar, qué necesito en esta posición’. A las dos fechas que pasaron varios entrenamientos me citó un partido al banco, entré y al otro partido justo lo echan a (Franco) Mussis que jugaba de titular y se decidió ponerme. A partir de ahí no me sacó más”, recordó el oriundo de Didignac.

Los entrenadores que le marcaron su carrera

A pesar de la situación que los tuvo como protagonistas, el futbolista calificó como “fenómeno” a uno de sus entrenadores predilectos. “Es un fenómeno, siempre digo, Pedro (Troglio) y Marcelo (Gallardo) fueron los técnicos que más me marcaron porque tienen una manera de vivir el fútbol distinto a lo que me ha tocado en mi carrera. Si bien no tuve muchos técnicos en mi carrera ellos dos vivían de una manera que a mí me gusta, con mucha pasión, con mucha determinación. En ese momento Pedro me marcó algunas cosas que creo que después corregí y pude terminar jugando”.

Ignacio Fernández en Temperley.

El hoy técnico de Banfield, en junio de 2021, había recordado ese episodio. “El primer día que llegó (por Ignacio Fernández) era un pibito y digo ‘este flaco conmigo no juga nunca’. Vago, él quería jugar nada más, y a mí me gustaba que cuando la perdieran activaran para recuperarla rápido”, explicó el lujanense.

“Lo trajimos de Temperley porque jugaba bien y había hecho como 10 goles. Terminó siendo figura y River se lo lleva no solamente por eso, porque cuando perdía la pelota labura. Si en algún momento no estaba (Leonardo) Ponzio le faltaba algo”, rememoró el DT que en esa temporada logró el ascenso.

También declaró que hizo todos los esfuerzos para que Ignacio Fernández no se fuera de Gimnasia y Esgrima La Plata porque quería retenerlo un poco más, aunque lo consideró injusto. “Cuando se iba a ir a Lanús le decía un poco que no. Hasta que después apareció River y como hacés, es imposible”.