Halloween en Banfield: más de 100 comercios se suman a una tarde de dulces y disfraces.

Halloween en Banfield: más de 100 comercios se suman a una tarde de dulces y disfraces.

Banfield se prepara para celebrar Halloween con una propuesta para toda la familia este sábado 31 de octubre. La Cámara de Comercio de Banfield organiza una jornada con disfraces, música, sorteos y un recorrido por más de 100 comercios que participarán de la clásica tradición de pedir dulces.

La actividad comenzará a las 17 y tendrá como punto de referencia la esquina de Belgrano y Maipú. Durante la tarde, los chicos podrán recorrer los locales adheridos con sus disfraces y bolsas para juntar caramelos, en una propuesta que busca sumar movimiento al centro comercial y convocar a vecinos de la zona.

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"La comunidad de Banfield tiene un gran compromiso y sentido de identidad con estos eventos. Participan muchas instituciones sociales, los clubes y el Municipio", destacaron desde la Cámara de Comercio de Banfield.

Otras ediciones de Halloween en Banfield fueron un éxito.

Además del tradicional recorrido de dulce o truco, habrá música y sorteos para acompañar la jornada.

Más de 100 comercios participarán de Halloween

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Banfield, que convocó a más de 100 comercios de diferentes rubros para formar parte de la celebración. Hasta último momento se seguían sumando locales, según informaron desde la entidad.

En las redes sociales de la Cámara de Banfield, se difundió un listado de los participantes y sus respectivas direcciones, para que las familias puedan organizar el recorrido antes de salir.

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La propuesta invita a grandes y chicos a acercarse con sus mejores disfraces y sumarse a una tradición que cada año gana espacio en los comercios y barrios.

Algunos de los comercios Banfield que participan de Halloween: