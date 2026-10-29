Los Andes y el plantel que se viene: qué futbolistas siguen con contrato en 2027

Con el partido ante Mitre, Los Andes cerrrará este sábado su participación en la Primera Nacional y a partir del lunes, en vísperas de un nuevo proceso electoral, la dirigencia deberá definir los pasos a seguir respecto al armado del plantel para el nuevo campeonato.

La mayoría de los contratos se vencerán el 31 de diciembre, lo que obligará a tomar importantes decisiones en los últimos meses del año, pero hay algunos futbolistas que tienen vínculo vigente hasta el año que viene.

Nueva obra. Los Andes dio un paso clave para recuperar un sector de su predio

En esa lista se encuentran el arquero Sebastián López , que extendió su lazo con la institución a mediado de mayo , y el mediocampista Gabriel Cañete , otro de los grandes referentes del plantel.

Al capitán y subcapitan del equipo, se le agrega el lateral derecho Gabriel Carrasco , que extendió su vínculo durante la actual temporada, y el delantero Facundo Villarreal , a quien se le vencía el contrato en dicimbre y lo extendió por un año más.

Facundo Villarreal renovó este año su contrato con Los Andes.

A ellos se le suman el arquero Javier Bustillos, que firmó por dos temporadas cuando arribó a la institución a comienzos de este año, y también los dos refuerzos que llegaron a mitad de temporada: Franco Tisera y Alexis González firmaron por un año, aunque el jugador proveniente de las inferiores de Lanús tiene opción de repesca en diciembre.

Los héroes del ascenso que finalizan sus contratos en Los Andes

En diciembre, varios futbolistas con un fuerte lazo en el Milrayitas finalizarán sus respectivos contratos. Dentro de esta lista están Nazareno Fernández Colombo, Matías González, Franco Rodríguez y Matías Gómez.

Los tres primeros están en el club desde 2023, aunque González estuvo seis meses en Godoy Cruz en 2025. Gómez, en tanto, llegó a mediados de 2024, justamente por la grave lesión que sufrió Rodríguez, y suma más de dos años en el club.

En esta situación, también se encuentran otros jugadores importantes de la última temporada como Mauricio Asenjo, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto, Julián Navas, Peter Grance y Sergio Ortiz. Los otros jugadores que tienen vínculo hasta diciembre son: Juan Manuel Vázquez, Tomás Díaz, Facundo Echevarría, Camilo Viganoni, Mario Galeano y Tomás Blanco.