El llamativo acuerdo de Zaira Nara y Jakob Von Plessen para que la reconciliación no fracase

Zaira Nara contó algunos detalles y acuerdos de su reconciliación con el papá de sus hijos.

A muy poco de la reconciliación con su ex, Zaira Nara compartió algunos detalles y acuerdos que estableció para volver a estar en pareja con el papá de sus hijos, Jakob Von Plessen . La modelo fue consultada en el programa de streaming de DGO y dijo que no quiere repetir errores.

La modelo y el padre de sus dos hijos decidieron apostar nuevamente al amor, pero fijaron algunas reglas con el propósito de comenzar de cero y armar juntos una nueva vida en pareja muy distinta a a la anterior.

La charla se generó en el programa de streaming, "Quiero Vale 4" del que forma parte, Sabrina Rojas quien fue la que lanzó algunas preguntas a Zaira Nara . "Hoy venía pensando en tu reconciliación, ¿puedo preguntarte?", comenzó a plantear el tema, la panelista. Sin problema, la conductora le contestó con otra pregunta: "Puedo no responder… ¿Estás pensando en volver con alguien?".

En medio del programa, Sabrina Rojas siguió con el interrogatorio y lo primero que le consultó es si la pareja volvió a vivir bajo el mismo techo. "Los dos viajamos mucho y tenemos vidas muy independientes. Con la vida que tenemos y la estructura que armamos estando separados, disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’", contó haciendo una clara referencia sobre que entre ellos no habrá más convivencia.

"Vinimos como 2.0. No volvería a convivir", confirmó la hermana de Wanda Nara sobre esta nueva etapa que atraviesan con su ex, donde prefieren conservar la distancia habitacional que, según confirmó es la clave principal para que el vínculo avance con éxito.

Por último, se refirió a los hijos Malaika y Viggo que tienen 10 y 6 años respectivamente. "Creo que la convivencia en una pareja es fundamental, y casi imposible de evitar, cuanto tenés bebés muy chiquitos. Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos", explicó.

Para cerrar la charla sobre esta etapa sentimental de su vida que decidió retomar, la modelo remarcó el lado positivo de compartir la crianza con su pareja. "Es espectacular porque a nuestra edad casi todos los hombres que conocemos tienen hijos. Digo: ‘Por suerte es mío, menos mal que lo puedo retar’", concluyó.