Chechu Bonelli y Facundo Pieres se reconciliaron, pero él hizo un pedido que involucra a Zaira Nara

Según Yanina Latorre, Facundo Pieres le pidió a Chechu Bonelli no blanquear el vínculo y uno de los motivos podría ser Zaira Nara.

Durante el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) que conduce Yanina Latorre en América TV se dieron los detalles de la reconciliación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres . Según contaron, ellos se habrían reencontrado tras estar un tiempo distanciados, aunque con una condición: mantener el acercamiento en secreto y Zaira Nara sería uno de los motivos.

Al parecer, la pareja volvió a encontrarse cuando el polista volvió de una gira por Estados Unidos y que, a partir de ese momento, habrían retomado el contacto. "Ellos hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen", según compartió la información Yanina.

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Si bien se sabe que los dos están solteros, la conductora de SQP puso el foco en la particular condición que Pieres le habría planteado a Bonelli para retomar el vínculo sin hacerlo público. Al parecer, el polista no quiere volver a estar en las polémicas mediáticas sobre todo por el pasado de Chechu que sigue en conflicto con su ex, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

“Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío, con Ivana y tal", dijo Yanina sobre la pareja que sigue, pero "en secreto".

El motivo por el cual aparece Zaira Nara

Yanina siguió contando algo más que involucraría a la ex del polista, Zaira Nara. "Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo”, aseguró la periodista de SQP dejando abierta la incógnita sobre lo que realmente quiere el polista.

Pero el tema no terminó ahí porque Yanina fue más al hueso y vinculó la situación del polista con Bonello con lo sucedido entre Zaira Nara y el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen, que blanquearon hace poco su reconciliación.

Esa revinculación, también afectaría emocionalmente al polista, según Yanina, quien recalcó: "Está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara". ¿Cómo seguirá la historia que involucra a actuales y exparejas?