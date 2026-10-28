miércoles 28 de octubre de 2026
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28 de octubre de 2026
Se sinceró.

El Chato Prada negó estar de novio y sorprendió con una declaración de amor a Lourdes Sánchez

Tras la conflictiva separación, el Chato Prada se refirió a su presente y detalló lo que sigue sintiendo por la madre de su hijo Valentín, Lourdes Sánchez.

El Chato Prada aseguró que no está en pareja tras la separación de Lourdes Sánchez y reconoció los sentimientos que mantiene hacia su ex.&nbsp;

El Chato Prada aseguró que no está en pareja tras la separación de Lourdes Sánchez y reconoció los sentimientos que mantiene hacia su ex. 

Ante los rumores que vinculan al Chato Prada con una mujer tras su conflictiva separación de Lourdes Sánchez, el productor salió al cruce y desmintió estar nuevamente en pareja. Además, dejó en claro que mantiene sus sentimientos intactos hacia la mamá de su hijo Valentín que está saliendo con un rugbier.

Al ser consultado sobre si está de novio, fue categórico: "Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa". Pero, la declaración no quedó ahí ya que el Chato se refirió a lo que sigue sintiendo por su ex y fue lo que más llamó la atención.

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"Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella", lanzó sin problemas teniendo en cuenta que Sánchez ya está en una relación sentimental con el deportista Francisco Liotta.

De dónde surgieron los rumores sobre que el Chato Prada está de novio

La periodista de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias, fue quien aseguró que Prada estaría conociendo a una joven tras su separación de Lourdes Sánchez. "El Chato está saliendo con una chica y es algo bastante formal o por ahí está cerca", comenzó contando.

También fue ella quien aseguró que la relación va muy bien y que Prada decidió dar un paso más. "La llevó a su casa y no estaba el nene", siguió Iglesias segura de la información que llevó al programa.

Respecto a la identidad de la supuesta mujer, indicó que sería "una chica joven, morocha", aunque no reveló su nombre, pero días después fue el protagonista de la historia quien salió a desmentir la información de Iglesias.

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