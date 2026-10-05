Lourdes Sánchez, sobre su separación con el Chato Prada: "Me sacó el celular"

Lourdes Sánchez y el Chato Prada terminaron su relación y comenzaron a salir a la luz algunos detalles. La bailarina admitió que le fue infiel al productor aunque también dijo que el vínculo estaba terminado desde hacía mucho tiempo.

"Estábamos mal y todos lo sabían. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida. Estoy bien, aliviada. Sólo me preocupa mi hijo", le dijo Lourdes Sánchez a Fernanda Iglesias en Puro Show, en El Trece.

Según explicó la bailarina, no se había animado a tomar la decisión por toda la historia que tenían en común a pesar de que la relación no marchaba bien.

"Acá el único que me preocupa es mi hijo, es un nene grande de 10 años. Me quiero enfocar en él porque es un momento difícil, sus papás se separaron. Fue fuerte para él", aseguró la bailarina.

Lourdes Sánchez sobre su infidelidad

Al momento de hablar de la infidelidad con Fran Liotta, el rugbier de 27 años, Lourdes Sánchez fue concreta y reveló cómo el Chato Prada se enteró de todo.

"Él se enteró porque cuando le dije que me quería separar, me sacó el celular. No voy a dar más detalles, pero la realidad es que ahí tampoco había algo grave. Te diría que era hasta naif porque con este chico sólo hablábamos", aseguró en la entrevista con Puro Show.

Lourdes Sanchez habló de todo.

Lourdes Sánchez reconoció que a partir de ahí, el Chato Prada adoptó otra actitud para con ella. "Está dolido porque él no quería separarse, súper despechado, pero lo entiendo. Hay cosas que estuvo muy mal, traté de cuidarlo, pero él solo sacó todo a la luz", aseguró en El Trece.

"Pablo es el papá de mi hijo, no quiero entrar en una guerra. Con respecto a mi hijo, voy a ir y venir el resto del año o me lo traeré a Corrientes conmigo como hemos venido haciendo", cerró Lourdes Sánchez.