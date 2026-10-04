Chato Prada y Lourdes Sánchez, separados: el dato que reveló Ángel de Brito

Chato Prada y Lourdes Sánchez terminaron su relación después de 16 años juntos , según reveló Ángel de Brito en LAM . La separación quedó vinculada, de acuerdo con lo contado en el programa, al descubrimiento de una relación que Lourdes habría mantenido durante los últimos cuatro meses con un joven rugbier.

La pareja se había conocido durante el Bailando , cuando Lourdes tenía 22 años. A lo largo de estos años conformaron una familia junto a su hijo Valentín, quien actualmente tiene 10 años.

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Según contó Ángel de Brito, el quiebre se produjo luego de que Prada descubriera que Lourdes mantenía otra relación. El conductor de LAM señaló que se trataba de un joven rugbier de 27 años, perteneciente a una familia adinerada de Corrientes .

De acuerdo con la información difundida en el programa, Lourdes y el joven viven en distintos pisos del Marriot de Corrientes, propiedad de la familia de él.

La vida de Lourdes entre Corrientes y Buenos Aires

Desde hace algunos años, Lourdes Sánchez divide su vida entre Corrientes y Buenos Aires. Allí comenzó trabajando en un teatro municipal y actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura.

En ese contexto, realizaba viajes frecuentes para visitar a su hijo, quien vive con Prada en Buenos Aires, donde mantiene su escolarización, sus amistades y sus prácticas de fútbol. A su vez, ellos también viajaban a Corrientes para verla.

Según relató Ángel de Brito, fue durante esta dinámica que Prada habría comprobado que Lourdes estaba en otra relación.

La bailarina, además, le envió un mensaje al conductor de LAM en el que definió sus últimos tiempos de pareja con una contundente frase: “una agonía”.