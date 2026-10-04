domingo 04 de octubre de 2026
Escribinos
4 de octubre de 2026
Bomba.

Chato Prada y Lourdes Sánchez, separados: el dato que reveló Ángel de Brito

Ángel de Brito reveló en LAM la separación de Chato Prada y Lourdes Sánchez y contó el dato que habría confirmado el quiebre de la pareja tras 16 años juntos.

Chato Prada y Lourdes Sánchez, separados.

Chato Prada y Lourdes Sánchez, separados.

La pareja se había conocido durante el Bailando, cuando Lourdes tenía 22 años. A lo largo de estos años conformaron una familia junto a su hijo Valentín, quien actualmente tiene 10 años.

Lee además
Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su recital en Mar del Plata.
Picante.

Fito Páez explotó contra la seguridad de su show en Mar del Plata
Rocío Marengo y Marley, en otros tiempos. 
Vintage.

Cómo fue el intenso romance de Rocío Marengo y Marley

Según contó Ángel de Brito, el quiebre se produjo luego de que Prada descubriera que Lourdes mantenía otra relación. El conductor de LAM señaló que se trataba de un joven rugbier de 27 años, perteneciente a una familia adinerada de Corrientes.

De acuerdo con la información difundida en el programa, Lourdes y el joven viven en distintos pisos del Marriot de Corrientes, propiedad de la familia de él.

La vida de Lourdes entre Corrientes y Buenos Aires

Desde hace algunos años, Lourdes Sánchez divide su vida entre Corrientes y Buenos Aires. Allí comenzó trabajando en un teatro municipal y actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura.

En ese contexto, realizaba viajes frecuentes para visitar a su hijo, quien vive con Prada en Buenos Aires, donde mantiene su escolarización, sus amistades y sus prácticas de fútbol. A su vez, ellos también viajaban a Corrientes para verla.

Según relató Ángel de Brito, fue durante esta dinámica que Prada habría comprobado que Lourdes estaba en otra relación.

La bailarina, además, le envió un mensaje al conductor de LAM en el que definió sus últimos tiempos de pareja con una contundente frase: “una agonía”.

Temas
Seguí leyendo

Fito Páez explotó contra la seguridad de su show en Mar del Plata

Cómo fue el intenso romance de Rocío Marengo y Marley

En qué exitosa serie Nicki Nicole debutará como actriz

The Beatles Symphonic Fantasy regresa a la Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rocío Marengo y Marley, en otros tiempos. 
Vintage.

Cómo fue el intenso romance de Rocío Marengo y Marley

Las más leídas

Te Puede Interesar

Hay varias alternativas en el Mes de las Mamás para ser parte de las ferias en Lomas. 
Empoderadas.

Una feria de emprendedores en Lomas busca sumar puestos para el Día de la Madre