Lali Espósito y Pedro Rosemblat, a full.

El DJ de la fiesta de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicó por primera vez la lista que los novios le entregaron con las canciones que no tenían que sonar en la fiesta. Se trató de once temas de diversos artistas.

Si bien la boda fue completamente íntima, Lali Espósito publicó hace unos días una serie de fotos para agradecer a algunas marcas y mostraron quiénes los había acompañado.

Me cayó muy bien esto porque efectivamente son todos temas muy de mierda caraluna bacilos no totalmente Lali pic.twitter.com/FlUiI7aeCn — Inés Lovisolo (@ineslovisolo) November 17, 2026 La lista negra de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Al margen de las fotos, el DJ Andrés Balaciano, quien ofició en la mayor parte de la fiesta porque la otra parte la hizo Ale Sergi, fue quien subió en las redes sociales la famosa lista con los temas que no querían.

"Ella me levantó" de Daddy Yankee, "La isla del sol" de El Símbolo, "Ven bailalo" de Ángel y Khriz, "La gozadera" de Gente de zona ft. Marc Anthony y “No te creas tan importante" de Damas Gratis y Viru Kumbieron, entre las principales.

También sumaron "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, "La vecinita" de Vico C, "Pa' Mayté" de Carlos Vives, "Todo de ti" de Rauw Alejandro, "El tiburón" de Proyecto Uno, "Caraluna" de Bacilos y The Killers.

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