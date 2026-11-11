Lali Espósito sorprendió con un drástico cambio de look

Lali Espósito sorprendió a su legión de fieles seguidores en las redes sociales con un radical cambio de look. La cantante apostó por un corte de pelo corto, con unas capas desmechadas.

De esta forma, Lali Espósito se animó al bixie, un estilo que combina características del corte bob y el pixie. Se trata de una alternativa moderna y versátil que se destaca por las capas cortas, el volumen en la parte superior y un flequillo largo que enmarca el rostro.

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El nuevo peinado tiene una impronta descontracturada, con mechones irregulares en los laterales y una nuca ligeramente más larga. El resultado es un corte con textura y movimiento, que se aleja de los estilos más clásicos y geométricos.

Lali Espósito fue la encargada de compartir el resultado a través de un video en sus historias de Instagram. En las imágenes se la puede ver primero sentada en la peluquería, mientras la estilista trabaja sobre su extensa melena, una característica que la acompañaba desde hacía al menos dos años.

Segundos después, la secuencia revela el resultado y la muestra con un look capilar completamente renovado en la estrella del pop argentino.

Fiel a su estilo, Lali Espósito eligió acompañar el video con música y algunos guiños a sus fans. Para musicalizar el momento, utilizó Vivo del pop, uno de los recientes lanzamientos de BOM, el proyecto que integra junto a Miranda!.

Además, sumó una serie de emojis de labios, como si enviara besos a quienes seguían de cerca su transformación capilar que luce desde ahora. Cómo era de prever, las imágenes generaron gran repercusión en las redes sociales entre sus fans.