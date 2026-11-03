Lali Espósito: "Están más indignados por el tamaño de la torta que porque salen a cazar travestis"

La cantante Lali Espósito sostuvo que algunos medios de comunicación están “más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis”, en referencia a un ataque contra mujeres trans que trabajaban en la vía pública en los bosques de Palermo, y cuestionó el silencio sobre el episodio.
La artista publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde apuntó contra la cobertura que recibió su casamiento con Pedro Rosemblat y la repercusión que generó la torta de nueve pisos diseñada por el pastelero Damián Betular, en contraste con la difusión de las agresiones contra el colectivo trans.
“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle…. Total normalidad y silencio”, apuntó la cantante en su descargo.
¿A qué hace referencia Lali Espósito?
El lunes por la noche en los bosques de Palermo, un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.
Los atacantes les arrojaron palos, ramas, piedras, conos de tránsito y hasta una cubierta, mientras las insultaban y filmaban las agresiones para luego compartirlas en redes sociales. Las imágenes que circularon muestran a los jóvenes mientras hostigaban a las trabajadoras sexuales y se burlaban de ellas. De acuerdo con los testimonios difundidos, las víctimas primero recibieron provocaciones y, cuando intentaron responder verbalmente, los agresores regresaron en grupo para atacarlas.