martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Indignada.

Lali Espósito: "Están más indignados por el tamaño de la torta que porque salen a cazar travestis"

La cantante banfileña salió al cruce de quienes criticaron su torta de casamiento, tras el salvaje ataque que sufrieron travestis en los bosques de Palermo.

Lali Espósito, indignada con el silencio de algunos medios de comunicación sobre la caza de travestis.

Lali Espósito, indignada con el silencio de algunos medios de comunicación sobre la "caza" de travestis.

La cantante Lali Espósito sostuvo que algunos medios de comunicación están “más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis”, en referencia a un ataque contra mujeres trans que trabajaban en la vía pública en los bosques de Palermo, y cuestionó el silencio sobre el episodio.

La artista publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde apuntó contra la cobertura que recibió su casamiento con Pedro Rosemblat y la repercusión que generó la torta de nueve pisos diseñada por el pastelero Damián Betular, en contraste con la difusión de las agresiones contra el colectivo trans.

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“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle…. Total normalidad y silencio”, apuntó la cantante en su descargo.

¿A qué hace referencia Lali Espósito?

El lunes por la noche en los bosques de Palermo, un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los atacantes les arrojaron palos, ramas, piedras, conos de tránsito y hasta una cubierta, mientras las insultaban y filmaban las agresiones para luego compartirlas en redes sociales. Las imágenes que circularon muestran a los jóvenes mientras hostigaban a las trabajadoras sexuales y se burlaban de ellas. De acuerdo con los testimonios difundidos, las víctimas primero recibieron provocaciones y, cuando intentaron responder verbalmente, los agresores regresaron en grupo para atacarlas.

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