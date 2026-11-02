Cómo fue el operativo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para ocultar su torta de casamiento

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mantuvo bajo un fuerte hermetismo y ambos trataron que se no se ventilen los detalles de la boda. Incluso decidieron realizar un insólito operativo para ocultar la torta, que fue preparada por Damián Betular.

En el programa de Moria Casán contaron que la torta llegó en una camioneta de Damián Betular y fue cubierta con sábanas durante el recorrido hasta la entrada, para que nadie desde la calle pudiera ver cómo era.

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“Eso fue rarísimo”, comentó Nazarna Di Serio sobre este momento y Moria Casán acotó sobre el tamaño. “Es más alta que Lali”, dijo la panelista.

“Llevaron la torta desde la camioneta de Betular hasta la puerta, con cortinas para que nadie de la calle vea cómo era la torta. La torta la conocimos por foto, pero mucha privacidad para la torta también”, agregó en el programa de Moria Casán.

“Están mostrando la sábana con la que después se iban a revolcar. Se habrán podido revolcar? Yo creo que ese día quedan extenuados”, agregó Moria Casán entre risas.

El hermetismo de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El operativo para proteger la torta fue apenas una muestra de la reserva con la que los novios organizaron la celebración. De acuerdo con lo que contaron en el programa, la fiesta tuvo entre 100 y 200 invitados y varios de los asistentes evitaron hacer declaraciones ante las cámaras.

Entre quienes fueron vistos en las inmediaciones estuvieron Andrés Gil, Cande Vetrano, Juliana Gattas y Peter Lanzani. “Nadie paró a hablar, se pidió mucho que nadie sacara fotos. De hecho nadie tuvo el celular encima, se daban unas cámaras analógicas a ciertos invitados para que saquen 27 fotos”, explicó Di Serio.

“Estas cosas tan herméticas en una pareja que es tan absolutamente popular, es un gesto de cariño y sobre todo de respeto a la gente que está ahí”, disparó Moria Casán.