Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en San Telmo, en una casa antigua que fue ambientada para la ocasión, y horas después de la ceremonia quisieron compartir algunas imágenes de este día especial para ellos con sus seguidores.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat formalizaron su relación y compartieron las fotos de la fiesta. "Gracias a quienes celebraron con nosotros", dijo la cantante.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en San Telmo, en una casa antigua que fue ambientada para la ocasión, y horas después de la ceremonia quisieron compartir algunas imágenes de este día especial para ellos con sus seguidores.
“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros”, escribió la cantante banfileña en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes de la ceremonia.
“Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, expresó Lali Espósito junto a la fotos junto a Pedro Rosemblat.
En las imágenes, se la ve posando con su sencillo, pero precioso vestidos de bodas junto a Pedro Rosemblat, que usó un traje color beige oversize con camisa blanca sin corbata y zapatos marrones.
Además, en las imágenes se los ve a ambos muy divertidos con la libreta roja y cortando la torta de bodas que hizo Damián Betular, que parecía más grande que ella.
Incluso, para cortarla, Lali Espósito se tuvo que subir a los hombros de quien ahora es su marido, Pedro Rosemblat, debido a enorme tamaño de la torta que compartieron con los invitados.
También llamó mucho la atención es que Lali Espósito no llevó un ramo típico, sino una sola flor grande y de color oscuro. “Aguante el amor”, cerró la artista en su posteo.
Entre los miles comentarios que irrumpieron en el posteo de Instagram, aparecieron algunos amigos deseándoles lo mejor y la emoción de todos sus fans.