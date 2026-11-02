Brown de Adrogué se juega la vida ante el Mate con San Martín de Burzaco como juez de su descenso

El campeonato de la Primera B Metropolitana llega a su dramático capítulo final. Este lunes a partir de las 15, Argentino de Quilmes recibirá a Brown de Adrogué en el estadio Doctor Isidoro Iriarte. El encuentro, correspondiente a la fecha 42, contará con el arbitraje de Gastón Iglesias y será una verdadera final para el Tricolor.

Los dirigidos por Adrián Czornomaz llegan a este compromiso con la obligación absoluta de sumar. El Tricolor se encuentra firmemente comprometido en la zona baja de la tabla de posiciones. Aunque en las jornadas previas logró un respiro vital al vencer a Dock Sud en el Lorenzo Arandilla, la última caída frente a Defensores Unidos (CADU) volvió a encender todas las alarmas.

Mano a mano. Brown de Adrogué perdió con CADU y se jugará la permanencia en la última fecha

Para Brown de Adrogué no hay margen de error. Más allá de lo que ocurra en su propio partido en la Barranca, el conjunto de Adrogué pondrá especial atención y prenderá una vela al encuentro que se jugará en simultáneo entre San Martín de Burzaco y UAI Urquiza. La UAI es su rival directo en la dramática lucha por no descender, por lo que el resultado de ese duelo cruzado en Burzaco marcará a fuego el destino de la permanencia.

Para la última fecha de la Primera B Metropolitana , la tabla en el fondo (excluyendo al ya descendido Ituzaingó), tiene a Brown de Adrogué con 43 puntos y a UAI Urquiza con 42 unidades en zona de descenso.

La matemática y las combinaciones exactas de lo que necesita el Tricolor según lo que haga su clásico San Martín de Burzaco ante el Furgón se divide de la siguiente manera: si San Martín de Burzaco le gana a la UAI Urquiza, Brown de Adrogué se salva automáticamente, sin importar lo que ocurra en su partido ante Argentino de Quilmes. De esta manera, con una derrota del Furgón se quedará estancado en 42 puntos consumando su descenso y Brown de Adrogué con 43 unidades aseguraría la permanencia.

Si San Martín de Burzaco empata con la UAI Urquiza, en este caso el rival de Brown de Adrogué en la lucha por el descenso alcanzaría las mismas unidades en la tabla. Ante este escenario, Brown de Adrogué necesitaría ganar o empatar, ya que con 44 0 46 puntos se salvaría directamente. Mientras que una derrota del Tricolor lo dejaría igualado en 43 unidades con la UAI Urquiza y en este caso deberán jugar un partido desempate en cancha neutral para definir quién desciende a la Primera C.

Nunca lo van a entender, siempre te voy a querer https://t.co/pbyJb1S1q0 — Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) October 26, 2026

Otros escenarios para Brown de Adrogué

En caso de que San Martín de Burzaco pierda ante UAI Urquiza, este podría ser el peor escenario para Brown de Adrogué. De esta manera, la UAI Urquiza sumaría tres puntos y alcanzaría las 45 unidades. Ante esta posibilidad, Brown de Adrogué debería ganar si o si, ya que es el único resultado que le sirve para asegurar la permanencia por cuenta propia, llegando a 46 puntos.

Si Brown de Adrogué empata o pierde desciende directamente a la Primera C (si empata queda con 44 y si pierde con 43, quedando por debajo de los 45 que alcanzaría la UAI).

Por último, se podría dar el "bonus" de un triple o cuádruple desempate. Si Brown de Adrogué gana (llega a 46) y la UAI Urquiza gana (llega a 45), la mirada del Tricolor se desplaza hacia otros dos equipos que tienen 45 puntos: Liniers y el CADU.

Si Brown de Adrogué y la UAI ganan sus partidos, y Liniers o CADU pierden los suyos, esos equipos quedarán estancados en 45 puntos. Al superarlos Brown de Adrogué con 46, el Tricolor se salvaría y forzaría a un partido desempate (o incluso un triangular/cuadrangular) entre la UAI Urquiza y los demás implicados.

Probables formaciones

Argentino de Quilmes: Nahuel Yzaurralde; Facundo Lando, Fernando Cosciuc, Juan Ignacio Cettou, Enzo Zárate, Jeremías Krüger; Fabricio Filliol, Marcelo Vega; Joel Martínez, Elías Torancio y Martiniano Compagnucci. DT: Marcos Flores.

Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Lucas Baldunciel, Elián Robles, Alexis Castaño, Matías Noble; Nicolás Meaurio y Brandon López. DT: Adrián Czornomaz.

Hora: 15.00

Árbitro: Gastón Iglesias.

Estadio: Doctor Isidoro Iriarte.

TV: LPF Play.