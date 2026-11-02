Moverse, más caro: ya rige el aumento de colectivos y subes

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) tiene nuevos valores con la llegada del mes de noviembre. La actualización tarifaria alcanza a los subtes porteños y a los colectivos de jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que también afecta a los pasajeros de Lomas de Zamora y el resto del Conurbano.

Los usuarios de colectivos de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar un nuevo incremento en el valor del boleto. Las líneas provinciales, identificadas con números superiores al 200, tendrán una tarifa mínima de $1.276,08.

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La actualización forma parte del esquema de ajustes mensuales que también alcanza a otros servicios de transporte en el AMBA. En cambio, los colectivos de jurisdicción nacional, que conectan la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, conservarán provisoriamente el mínimo de $742,81, debido al refuerzo de subsidios estatales.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos que dependen de la jurisdicción porteña aplicarán un aumento del 3,9%. De esta manera, los nuevos valores serán:

Hasta 3 kilómetros: $956,38.

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

Por su parte, el subte porteño también tendrá un incremento del 3,9%, de acuerdo con el cuadro tarifario establecido por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Con la tarjeta SUBE registrada, el pasaje para quienes realizan hasta 20 viajes mensuales pasará de $1.817 a $1.887. En el caso de las tarjetas sin registrar, el boleto costará $2.541,10, mientras que el Premetro tendrá una tarifa de $660,45.

Los trenes, en tanto, mantendrán el boleto mínimo en $480 para quienes utilicen una SUBE registrada.

También aumentan los peajes

Los cambios tarifarios alcanzarán además a las autopistas porteñas administradas por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos particulares pagarán $4.878,81 en horario convencional y $6.914,08 durante las horas pico.

En la Autopista Illia, los nuevos valores serán de $2.032,63 en horario normal y $2.874,44 en hora pico.