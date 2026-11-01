La semana arranca con lluvias en el AMBA, pero se viene el calor: se esperan hasta 27°

La semana en Lomas de Zamora, el AMBA y sus alrededores arranca con lluvias, pero con el correr de los días las temperaturas irán en aumento, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hasta rozar o superar los 25°, por lo que se vienen jornadas con calor.
En general serán días nublados y en muy pocas ocasiones podrá verse el sol. De todas maneras, la presencia de El Niño podría generar clima inestable, más allá que a partir de la mitad de la semana no haya hasta el momento reporte de lluvias.
Cómo arranca el clima esta semana en Lomas
El lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sur cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 16° a los 27°, por lo que será el día más caluroso e toda la semana.
Para el martes se anuncia cielo nublado y lluvias aisladas entre la tarde y la noche, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 16° y los 21°.
En tanto, el miércoles se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sur rotando al sudoeste, con una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°.
Ya el jueves se prevé cielo algo nublado, vientos del oeste y las marcas térmicas irán de los 12° a los 26°.
La temperatura vuelve a bajar un poco
Para el viernes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del sudeste cambiando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 13° y los 21°.
Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al sur, con una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°, por lo que será el día más fresco de toda la semana.