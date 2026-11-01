Scouts de Temperley arman un evento de pizza libre para juntar fondos y poder irse de campamento

La Comunidad Rover Impeesa que son los jóvenes de 18 a 22 años están organizando el evento de Pizza Libre.

El Grupo Scout José Murature de Temperley necesitan juntar fondos para que todos puedan viajar a Tandil en enero 2027.

Los chicos del Grupo Scout José Murature de Temperley tienen un objetivo claro: quieren ir al campamento anual en Tandil y por eso desde comienzo de año están organizando distintas actividades. Este sábado proponen participar de una jornada de pizza libre con varias promos para ayudarlos y disfrutar en familia.

Las jornadas a beneficio que están organizando es porque quieren abaratar costos y que todos los scouts puedan participar del campamento anual que se desarrollará en enero 2027. "La verdad que a nosotros nos ayudaría que asistan al Pizza Libre porque necesitamos cubrir gastos y últimamente hay chicos que no pueden asistir por los precios y hacer estos eventos nos ayuda porque la gente se suma", comentó Nahuel Valenzuela , uno de los integrantes del grupo scout.

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Los chicos no piden plata, sino que se sumen al pizza libre: "Buscamos que más vecinos puedan venir no solo a ayudar a que nosotros juntemos los fondos sino también que lo puedan pasar bien, escuchar música en vivo, ver los shows y divertirse en familia", afirmaron.

Hace varios meses que los scouts están organizando el evento de Pizza Libre que tendrá lugar este sábado a las 20.30 en Quilmes 1786, esquina Lituana en Temperley. Prometen karaoke, shows en vivo, mesa dulce y bebidas.

El valor de la entrada general es de $12 mil, lo menos de 7 a 12 años pagan $8 mil y los menores de 6, no abonan nada. "Es importante aclarar que muchas personas nos pidieron el alias para pasarnos dinero, pero la verdad es que no buscamos caridad, sino trabajar para poder tener lo que buscamos que es ir al campamento", recalcó Nahuel tras una participación que hizo el grupo en el streaming Olga para difundir el evento.

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Sobre lo que va a suceder este sábado agregaron que será "una noche llena de cosas lindas para disfrutar". Algunos de los shows en vivo que van a poder apreciar serán de telas, también adelantaron que habrá cantantes y bailarines de folklore y de música urbana.

"Habrá muchas sorpresas más ente otras propuestas para compartir una linda noche entre todos", aseguraron los chicos que trabajan mucho para que el evento salga tal cual lo imaginan.

Para adquirir la entrada se puede entrar en la cuenta de Instagram: @comunidadroverimpeesa o enviar un mensaje de WhatsApp al número: 1150593555

La importancia del campamento anual

La Comunidad Rover Impeesa (jóvenes de 18 a 22 años), están organizando el encuentro de Pizza Libre para recaudar fondos. "Para nosotros, estos campamentos son muy importantes porque representan el cierre de un año de trabajo, aprendizaje y servicio a la sociedad", apuntaron.

Durante este año realizaron distintas actividades solidarias, como visitas a un geriátrico de Adrogué, donde compartieron tardes con los abuelos. También, estuvieron trabajando en colaboraciones con el comedor Cura Brochero, acercando alimentos y postres para personas en situación de calle.

"Con la situación económica actual, afrontar los costos de un campamento se hace cada vez más difícil, por eso organizamos este evento para que todos podamos tener la oportunidad de participar", destacaron.

Mirá como se preparan: