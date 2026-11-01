domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Primera Nacional.

Gabriel Hauche, orgulloso del año de Temperley: "Se tiene que valorar"

Gabriel Hauche hizo un balance de la temporada luego del empate ante Güemes, que dejó al equipo sin la posibilidad de jugar la final por el ascenso.

Gabriel Hauche valoró el año de Temperley, a pesar de no haber llegado a la final por el ascenso.

Gabriel Hauche valoró el año de Temperley, a pesar de no haber llegado a la final por el ascenso.

Temperley se quedó sin la posibilidad de disputar la final por el ascenso luego de empatar ante Güemes, pero Gabriel Hauche eligió destacar el recorrido del equipo durante la temporada. El delantero realizó un balance del año y valoró tanto el esfuerzo colectivo como el compromiso de sus compañeros.

“Seguramente, la vara la hemos elevado con muchos errores, seguro, pero con muchísimas virtudes, con mucho corazón, con mucho sentido de pertenencia”, expresó Gabriel Hauche, quien reconoció que el plantel atravesó distintos momentos, con futbolistas de mayor y menor experiencia.

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Además, el atacante agradeció el compromiso de todos los integrantes del equipo: “Valoro el esfuerzo que hicimos dentro de la cancha y a cada uno que le tocó ponerse la camiseta y sumar minutos. Creo que se ha brindado al máximo, con virtudes y con defectos, pero sin poner excusas”.

Por último, Gabriel Hauche dejó una definición que resume el espíritu del plantel durante el campeonato: “Somos un equipo que va con el corazón, que va pulmón y bueno, se tiene que valorar”. Aunque Temperley no pudo alcanzar la final, el delantero puso el foco en el camino recorrido y en el esfuerzo realizado.

Lo que se le viene a Temperley

El Gasolero ahora espera por la confirmación de su rival para el Reducido en busca del segundo boleto a la Liga Profesional. Por ahora, deberá enfrentarse a Ciudad de Bolívar, pero si este lunes Estudiantes de Buenos Aires derrota como visitante a All Boys, el rival de Temperley será Almirante Brown, que quedaría séptimo.

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