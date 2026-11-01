domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Un partido especial.

Con el regreso de Marcelino Moreno, Lanús busca celebrar ante Gimnasia de Mendoza

Tras su enigmático posteo, el 10 fue convocado y está en la nomina de Lanús para el encuentro ante el Lobo mendocino por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Lanús va por un triunfo importante.

Lanús va por un triunfo importante.

Con boleto asegurado para los playoffs y el regreso de Marcelino Moreno a los convocados, Lanús recibirá a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Torneo Clausura, en busca de una victoria que le permita seguir con chances de terminar entre los primeros cuatro del grupo. El partido arrancará a las 20:45 y el árbitro será Pablo Echavarría.

El Granate viene de empatar en el clásico ante Banfield, pero acumula una importante racha positiva —de cinco victorias y dos empates— que intentará consolidar en la Fortaleza de Guidi y Cabrero para mantenerse en los primeros lugares de la Zona A.

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Con 24 puntos, el equipo de Mauricio Pellegrino se ubica en la quinta colocación y está a tres unidades de Defensa y Justicia y Boca Juniors, cuarto y tercero respectivamente. De Vélez, que ya empató con San Lorenzo y quedó momentáneamente como único escolta, se encuentra a cuatro puntos.

Por este motivo, el encuentro ante Gimnasia de Mendoza es sumamente importante para Lanús, ya que una victoria lo dejaría, por lo menos, con la posibilidad de superar al Fortín si se da una combinación de resultados. Y si el Halcón (recibe el lunes a Independiente) y el Xeneize (disputa el Superclásico ante River) no ganan sus partidos, hasta llegaría con chances de terminar como segundo de su zona, lo que le permitiría definir de local las primeras series.

En cuanto al equipo, Pellegrino no podrá contar con el capitán Carlos Izquierdoz, quien llegó al límite de amonestaciones, y tampoco con Agustín Medina, lesionado. La buena noticia es que Marcelino se recuperó de su molestia y vuelve a estar en la lista de los convocados, aunque ocuparía un lugar en el banco de los suplentes.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza, el rival de Lanús

Por su parte, la visita llega a este partido con 20 puntos y en la séptima colocación, también dentro de los puestos de playoffs. Sin embargo, a diferencia del local, no tiene asegurado su lugar y está obligado a llevarse un buen resultado para tener posibilidades de cara a la última fecha.

En la jornada pasada, el conjunto dirigido por Darío Franco viene de caer 2-1 ante Platense en Mendoza, partido en el que su principal figura, el delantero Agustín Módica, pidió el cambio. A pesar de eso, el exdelantero de Rosario Central está dentro de los convocados y sería de la partida en la Fortaleza.

Las posibles formaciones de Lanús y Gimnasia de Mendoza

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Luciano Paredes; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Julián Ceballos, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 20.45.

TV: TNT Sports.

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