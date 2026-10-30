Mauricio Pellegrino aparece en el radar de Racing: las chances para dejar Lanús al finalizar la temporada

La dirigencia de Racing encabezada por Diego Milito comenzó a barajar alternativas de peso ante las complicaciones con las opciones principales y el nombre del actual DT de Lanús pisa fuerte en los pasillos del Cilindro de Avellaneda. De esta manera, Mauricio Pellegrino ingresó formalmente en la lista de candidatos que evalúa la comisión directiva para asumir las riendas del primer equipo de cara a la próxima temporada.

Si bien el gran anhelo del proyecto futbolístico comandado por Diego Milito sigue siendo Guillermo Barros Schelotto, las negociaciones con el "Mellizo" entraron en una meseta debido a complejidades contractuales vigentes. Ante este panorama, y con la necesidad de avanzar a paso firme, la secretaría técnica empezó a activar el plan para seducir a otros candidatos.

En el radar. Lanús avanza por una de las figuras de la Primera Nacional

Allí es donde la figura de Mauricio Pellegrino gana terreno. Su perfil serio, la experiencia internacional cosechada en Europa y su capacidad comprobada para armar equipos competitivos y ordenados tácticamente son características que seducen de sobremanera a los principales directivos de la institución de Avellaneda. Según anuciaron desde medios partidarios como Racing Maníacos y Corazón Académico, el actual entrenador de Lanús figura en una lista de candidatos para la dirigencia encabezada por Diego Milito.

Sin embargo, su salida no será una tarea sencilla para Racing. El experimentado entrenador se encuentra actualmente ligado a Lanús , club donde mantiene una relación estrecha con la dirigencia del Granate y un compromiso asumido con el plantel. Para avanzar por el "Flaco", la Academia deberá primero entablar conversaciones formales de club a club y evaluar las condiciones de una eventual desvinculación. Cabe señalar que Mauricio Pellegrino tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2026, tras haber extendido su contrato respaldado por sus logros internacionales como la Copa Sudamericana y la Recopa.

En la lista de opciones que maneja Racing también figuran otros nombres con fuerte consenso interno. Nicolás Diez es otro de los apuntados que agrada mucho por su estilo de juego, aunque su salida de Argentinos Juniors también requeriría una negociación compleja. Asimismo, Gabriel Heinze permanece como una alternativa latente en la consideración.

Los próximos días serán claves en Avellaneda. Con las cartas sobre la mesa, la dirigencia de Racing deberá definir si acelera a fondo por Mauricio Pellegrino para convencerlo de mudar su pizarra al Cilindro o si agota las instancias por destrabar la llegada de su candidato de máxima. La urgencia por diagramar la pretemporada y el próximo mercado de pases obliga a tomar decisiones urgentes.

¿PELLEGRINO ES OPCIÓN PARA DIRIGIR A #RACING? @SuenaLaureano y @BrianLorea sobre las estadísticas del actual entrenador de #Lanús. Podes escucharnos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 20 a 21:30 horas por https://t.co/e5rj0GmYtN https://t.co/vc9UVmsXI4 — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 29, 2026

Mauricio Pellegrino, en la cuerda floja durante la presente temporada con Lanús

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores y perder por el torneo local ante Argentinos Juniors, Mauricio Pellegrino presentó la renuncia a la dirigencia, pero la comisión directiva no la aceptó y decidió ratificarlo en el cargo.

En conferencias de prensa posteriores (en mayo y en los meses siguientes de la temporada 2026), el propio entrenador despejó los rumores aclarando que no se iba a ir y que continuaba enfocado en el equipo.

Su nombre ha sonado de forma recurrente ante sondeos o rumores de otros equipos (como Independiente o River), pero su salida anticipada dependería de una decisión mutua o de que algún club ejecute o acuerde su desvinculación con Lanús.