Se aprobó el formato para la Liga Profesional 2027 y Lanús propuso un nuevo cambio

El mapa del fútbol de Primera División sufrirá una metamorfosis total a partir de 2027. Tras meses de especulaciones, la AFA aprobó la reestructuración de la Liga Profesional, manteniendo la cifra de 30 equipos pero modificando radicalmente la forma de disputar y consagrar a los campeones.

Con un solo voto en contra de River, fiel a su postura histórica de reducir la cantidad de participantes, el nuevo esquema ya es una realidad. Estudiantes de La Plata también se mostró en disconformidad, pero no tuvo representación en la reunión para formalizar su voto.

Sin embargo, cuando la rosca política parecía cerrarse, Lanús sacudió las estructuras al poner sobre la mesa un viejo y picante deseo de gran parte del arco dirigencial: reinstaurar las promociones entre la Primera División y la Primera Nacional para el año 2028.

El cambio más celebrado por los hinchas del fútbol argentino es el final de la división por zonas (Zona A y Zona B). A partir de 2027, el torneo se transformará en un certamen de todos contra todos, aunque mantendrá la emoción de las definiciones mano a mano.

Apertura y Clausura con Playoffs: El campeonato constará de 30 fechas a lo largo del año. Al llegar a la fecha 15 se hará un corte: los 16 mejores equipos de la tabla jugarán playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura. El mismo mecanismo se implementará desde la fecha 16 a la 30 para coronar al dueño del Clausura.

Doble Clásico: La estructura garantiza una jornada especial de clásicos y emparejamientos. De esta manera, los cruces tradicionales más importantes del país se disputarán dos veces de forma obligatoria en la temporada (una de local y otra de visitante).

El campeón de Liga: Para premiar la regularidad a largo plazo, el equipo que termine en el primer puesto de la Tabla Anual tras las 30 jornadas completas recibirá el título oficial de campeón de la Liga Profesional.

La jugada de Lanús: ¿vuelven las promociones en 2028?

Mientras el foco mediático estaba puesto en el plano inmediato de 2027, la dirigencia de Lanús movió sus fichas con visión a largo plazo. El Granate lidera una iniciativa para que las promociones vuelvan a la Primera División en la temporada 2028.

Si bien la AFA ya aprobó el regreso de las promociones de forma exclusiva para las categorías de ascenso a partir de 2027, Lanús busca dar el siguiente paso y trasladar este sistema a la máxima categoría del fútbol argentino. La propuesta apunta a dinamizar la parte baja de la tabla, otorgándole una "segunda oportunidad" a los equipos de Primera que terminen en puestos de riesgo y una chance extra de oro a los animadores de la Primera Nacional.

La idea ya empezó a cosechar adeptos entre los clubes medianos y chicos, que ven con buenos ojos un sistema que reemplace los descensos directos masivos y devuelva el dramatismo de aquellos históricos partidos a ida y vuelta que se abolieron en 2012. Las negociaciones formales en los pasillos de la calle Viamonte prometen ser el gran foco de conflicto político durante los próximos meses.

Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre su implementación, que podría abrir una nueva discusión en torno al sistema de ascensos y descensos de cara a 2028.