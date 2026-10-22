La AFA anunció el regreso de las promociones para 2027

En la reunión de Comité Ejecutivo que se realizó este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó el retorno de las promociones para la temporada 2027. Se aplicará exclusivamente desde la Primera Nacional hacia el resto de las categorías del ascenso, sin afectar a la Liga Profesional.
Con este anuncio, las promociones volverán a jugarse después de 15 años, ya que la última vez había sido en la temporada 2011/12 de la Primera B Nacional, categoría que en la presente temporada comparten Temperley y Los Andes.
A través del anuncio, la iniciativa que se trató contempla que se disputen más cruces entre equipos de diferentes categorías, sumando de esta manera una instancia adicional a los ascensos y descensos ya establecidos en cada torneo.
De la Primera Nacional hacia abajo
Entonces, la temporada 2027, en lo que respecto a las categorías del ascenso, tendrá el condimento de la promoción. Por ejemplo, en la Primera Nacional y manteniéndose el formato actual, es que los dos últimos equipos de cada zona desciendan directamente, ya sea a la Primera B o al Torneo Federal A.
La AFA implementa cambios en el ascenso.
Luego, y acá la novedad, es que el antepenúltimo de los directamente afiliados jugará contra un rival de la Primera B; mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará contra uno del Torneo Federal A.
De mínima, habrá cuatro descensos, que podrían ser cinco o seis de acuerdo al cruce de las promociones con los equipos de las categorías inferiores.
Las series se disputarán a partidos de ida y vuelta -iniciando en la cancha de la categoría inferior y cerrando en la del club de la categoría superior-, contando este último con ventaja deportiva en caso de empate global.
Con respecto a la Primera B y la Primera C (tercera y cuarta divisional del fútbol argentino, respectivamente), habrá una promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división.
Historia de promociones: Los Andes
La promoción 2009 tuvo como protagonista a Los Andes (Primera B Nacional), que terminó perdiendo la categoría a manos de Deportivo Merlo (Primera B Metropolitana). El Charro se impuso en ambos partidos 1-0, el primero en el estadio de Almagro y la revancha en el Eduardo Gallardón, con la presencia de Franco Armani en el arco y la dirección técnica de Felipe De la Riva.
Los Andes ganó la promoción 2008.
El año anterior, se dio a la inversa. Los Andes enfrentó a Nueva Chicago y le arrebató la estadía en la Primera B Nacional, ganando por 1-0 en Lomas de Zamora (Darío Ruiz) y 2-0 en La Paternal (Jonatan Tridente -2-).
La última se disputó en la temporada 2011/12 y casualmente los equipos de la Primera B Nacional perdieron su lugar. Chacarita Juniors a manos de Nueva Chicago, con el recordado penal atajado por Daniel Monllor; y Guillermo Brown de Puerto Madryn frente a Crucero del Norte, de Misiones..