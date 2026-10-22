La bronca de Luis Ventura en los Martín Fierro de Radio: "Que venga si tiene huevos"

El Presidente de APTRA, Luis Ventura no se guardó nada al brindar un discurso donde defendió la radio y su rol en la asociación.

La apertura de los Martin Fierro de Radio 2026 comenzó con polémica ante los dichos de Luis Ventura que fiel a su estilo levantó la voz para dejar un mensaje contundente sobre el compromiso que tiene siendo el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) .

El efusivo discurso en defensa del medio levantó inmediatamente al público presente que aplaudió al periodista cuando recordó los comienzos de este tipo de ceremonia. Además, destacó la vigencia de la radio a pesar del avance de la tecnología.

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En medio de la ola de críticas sobre su gestión, el periodista se mostró eufórico y así también fue la respuesta de los nominados que lo victoriaron y cantaron "Ventura presidente".

Uno de los temas que surgieron durante el discurso del presidente de APTRA fue cuando recordó la decisión de separar los premios de radio de los de televisión. Ventura hizo referencia a las críticas que recibió la iniciativa: "Hace 12 años cuando asumió esta comisión mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión de la radio".

El periodista y conductor también defendió la vigencia del medio con una frase desafiante dirigida a quienes alguna vez anunciaron su final: "Quien dijo que la radio estaba muerta, que venga y lo diga acá si tiene huevos, tiene más vida que nunca. Aguante la radio".

Cada parte del discurso fue sumando efervescencia entre los presentes, hasta que el público coreaba su nombre. Ante este panorama, Ventura no dudó en hablar sobre su futuro al frente de la entidad y aseguró que seguirá presente para defender los intereses del sector, independientemente del cargo que ocupe.

"No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer y en el último lugar. Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, hay que poner los huevos y ovarios sobre la mesa", finalizó con efusividad.

El video: