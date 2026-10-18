La preocupación de Luis Ventura por su hijo Antonito: qué pasó y cómo sigue su salud

Ventura volvió a hablar de la salud de su hijo Antonito , de 12 años, luego de que una nueva internación lo obligara a modificar sus compromisos laborales. El periodista contó que visitó al nene en el sanatorio tras retirarse antes de los Martín Fierro de la Música y explicó que aguardaban los resultados de unos estudios para conocer los próximos pasos.

El conductor también compartió una reflexión sobre la situación que atraviesan él y Fabiana Liuzzi, madre del chico, y se refirió a la incertidumbre que acompaña la evolución médica de su hijo.

Todo mal. Luis Ventura le contó a Moria Casán la verdadera interna con Jorge Rial

Todo o nada Cómo fue la despedida de Luis Ventura de MasterChef Celebrity

Durante su programa, Luis Ventura explicó que no se quedó hasta el final de la ceremonia de los Martín Fierro de la Música porque necesitaba acercarse al sanatorio para acompañar a su hijo.

“Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia y pasé por el sanatorio”, relató el periodista, quien además preside APTRA.

En ese contexto, dio detalles sobre el estado de Antonito y señaló que estaban a la espera de los resultados médicos.

“Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa”, explicó.

De esta manera, Luis Ventura dejó abierta la posibilidad de que el nene recibiera el alta, aunque aclaró que dependía de que los estudios tuvieran resultados favorables.

Luis Ventura y Antonito.

La reflexión de Luis Ventura sobre la salud de su hijo

Además de informar sobre la evolución de Antonito, el periodista habló de la complejidad de convivir con esta situación y de cómo se presenta en la vida cotidiana de su familia. “Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”, expresó.

La frase reflejó el difícil escenario que atraviesan Ventura y Liuzzi, quienes deben permanecer atentos a la salud del chico y acompañarlo durante su tratamiento.

Antonito nació prematuramente y tiene encefalopatía crónica no evolutiva, una condición que requiere seguimiento médico. Según se informó, en el último tiempo presentó cambios en su comportamiento que llevaron a sus padres a buscar nuevas alternativas de tratamiento.

La condición de Antonito y la preocupación de su familia

La salud del hijo de Luis Ventura ya había motivado otras consultas e internaciones. Semanas atrás, el periodista debió ausentarse de PrimiciasYa, el ciclo de América TV, por motivos vinculados con el estado del nene.

En otras oportunidades, Fabiana Liuzzi explicó que Antonito no habla y que su condición puede provocar episodios de alteración del comportamiento y convulsiones esporádicas.

Esta situación requiere que sus padres estén pendientes de su evolución y que, ante determinadas circunstancias, deban acudir a un centro médico.

Por el momento, la posibilidad de que Antonito regresara a su casa estaba supeditada a los resultados de los estudios. Mientras tanto, Luis Ventura continúa acompañando a su hijo y compartiendo públicamente algunos detalles de un momento delicado para su familia.