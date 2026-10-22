Tamara Pettinato, contra Jony Viale en los Martín Fierro de Radio: "Menos mal que no me agarran borracha..."

Uno de los momentos más incómodos de la noche de los Martín Fierro de Radio 2026 se generó cuando Tamara Petrtinato subió al escenario a buscar su premio junto al equipo del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que sale por Radio con Vos y se descargó contra Jonatan Viale

El programa de radio en el que participar la hija de Roberto Pettinato ganó la estatuilla en la categoría Programa Periodístico Matutino Diario en FM, pero lo que llamó la atención de los presentes fue su discurso de agradecimiento y la conclusión del mismo con un palito que iba directo a Viale.

La frase que lanzó fue contundente y provocadora: "Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale". Por su parte, Viale se mostró con una sonrisa pícara mientras miraba a Tamara desde su mesa junto a sus compañeros de trabajo.

Al nombrar al periodista con nombre y apellido en medio del discurso, el episodio se convirtió en el más picante de la ceremonia en medio de una noche en la que las figuras de la radio se reunieron para celebrar las producciones del último año.

Cuando el equipo recibió el premio sin la presencia de su conductor, Ernesto Tenembaum, quien se encontraba de viaje fue Pettinato que agarró el micrófono para agradecer y luego dejar abierta la incógnita sobre qué piensa de Viale y cuáles son las diferencias que mantiene con el periodista.

Sin embargo, sólo lanzó el misil, pero no profundizó sobe los motivos del comentario. Pettinato eligió dejar esa incertidumbre con el mensaje que fue directo al hijo de Mauro Viale.

Al bajar del escenario simplemente se refirió a la importancia que el programa gane el premio. Muy emocionada, además Tamara destacó el lugar que ocupa la radio en su vida profesional y personal. "Siempre es alegría, un mimo. La radio es mi trabajo principal, el que más disfruto desde que tengo 19 años. Pasé por todos los puestos", aseguró.