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15 de octubre de 2026
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Cómo fue el encuentro de Wanda Nara y L-Gante en los Martín Fierro de la Música

Wanda Nara y L-Gante coincidieron en las entrega de los Premios Martín Fierro de la Música y revelaron los detalles del reencuentro entre ambos.

Wanda Nara y L-Gante.&nbsp;

Wanda Nara y L-Gante. 

En el programa de Moria Casán, en El Trece, Gustavo Méndez dio detalles de la entrega de los Martín Fierro de la Música y sorprendió al contar cómo fue el cruce entre Wanda Nara y L-Gante, su ex.

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“Acá tenemos una imagen exclusiva del momento en el que L-Gante se levanta de su lugar para ir a saludar a Wanda, que estaba del otro lado. Se sacaron una foto y todo”, explicó el periodista sobre el esperado encuentro.

Y también reveló la actitud que había tomado la conductora: “A mí me contaron que, en su mesa, Wanda dijo: ‘Yo no voy a ir a saludarlo, que venga él’. Y así fue”.

Qué decía L-Gante de Wanda Nara

En la previa de la ceremonia, L-Gante habló con el programa de Moria Casán y expresó su agradecimiento con la premiación. “Estoy contento y encantado de que me hayan tenido en cuenta. Hoy hay que disfrutar”, dijo el cantante.

Consultado por Wanda Nara, no se guardó nada “Yo siempre estoy feliz por ella. Deseo que siga triunfando. Es admirable la actitud y la garra que le pone a todo para llevar las cosas adelante”.

“A mí no me jode que nos sigan vinculando o me pregunten por ella porque es el camino que yo fui haciendo en lo personal y en lo artístico, no me molesta”, cerró L-Gante sobre Wanda Nara.

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