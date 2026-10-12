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12 de octubre de 2026
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Wanda Nara publicó una foto al desnudo y estallaron las redes sociales

Wanda Nara revolucionó las redes sociales con una foto explosiva y al borde de la censura que compartió en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara publicó una foto picante.&nbsp;

Wanda Nara publicó una foto picante. 

A través de su cuenta personal de Instagram, Wanda Nara compartió una postal frente al espejo donde posó desnuda, dejando poco a la imaginación.

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"Buen día de domingo", escribió la conductora sobre la imagen en la que dibujó líneas para evitar la censura que suelen aplicar las redes sociales.

El cambio físico de Wanda Nara

De acuerdo con la información que trascendió, Wanda Nara se habría sometido a una estricta dieta para poder llegar al físico deseado, inspirado en las estrellas de reality de la familia Kardashian.

El influencer Mariano de la Canal, conocido como "el fan de Wanda", reveló el secreto detrás del cambio físico de la mediática. La misma consta de un personal trainer durante 24 horas, un cocinero privado y una dieta mediterránea.

El valor de estos tres combinados sería de 2500 dólares semanales, a lo que le suma "mucha caminata". “Le hizo bajar 7 kilos en tres semanas”, precisó el influencer sobre el tratamiento que realizó Wanda Nara.

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