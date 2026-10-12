Wanda Nara publicó una foto al desnudo y estallaron las redes sociales

Wanda Nara lo hizo otra vez y ahora revolucionó las redes sociales al publicar una foto suya al desnudo y sorprendió con su impresionante cambio físico, luego de confesar haber subido 10 kilos para interpretar a Lucía en la película "¿Quieres ser mi hijo?".

A través de su cuenta personal de Instagram, Wanda Nara compartió una postal frente al espejo donde posó desnuda, dejando poco a la imaginación.

Unas fichas. Cuál es el talento oculto de Francesca, la hija de Wanda y Mauro Icardi

Sin vueltas. Fuerte aclaración de Ana Rosenfeld tras el divorcio de Wanda e Icardi

"Buen día de domingo", escribió la conductora sobre la imagen en la que dibujó líneas para evitar la censura que suelen aplicar las redes sociales.

De acuerdo con la información que trascendió, Wanda Nara se habría sometido a una estricta dieta para poder llegar al físico deseado, inspirado en las estrellas de reality de la familia Kardashian.

El influencer Mariano de la Canal, conocido como "el fan de Wanda", reveló el secreto detrás del cambio físico de la mediática. La misma consta de un personal trainer durante 24 horas, un cocinero privado y una dieta mediterránea.

El valor de estos tres combinados sería de 2500 dólares semanales, a lo que le suma "mucha caminata". “Le hizo bajar 7 kilos en tres semanas”, precisó el influencer sobre el tratamiento que realizó Wanda Nara.