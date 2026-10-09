viernes 09 de octubre de 2026
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9 de octubre de 2026
Sin vueltas.

Fuerte aclaración de Ana Rosenfeld tras el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras conocerse la sentencia del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld realizó una serie de aclaraciones en las redes sociales.

Ana Rosenfled aclaró detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi.&nbsp;

Ana Rosenfled aclaró detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. 

Ana Rosenfled utilizó sus historias de Instagram para precisar algunos puntos del polémico divorcio y dejar en claro qué determinó la Justicia italiana.

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En primer lugar, la abogada Ana Rosenfled explicó que efectivamente se dictó la sentencia de divorcio, aunque cuestionó algunas de las interpretaciones que comenzaron a difundirse. "Ante las inexactas versiones que han difundido, aclaro: se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda y Mauro", escribió la letrada.

Luego, la abogada se detuvo en uno de los pedidos que había realizado Mauro Icardi durante el proceso y aseguró que la Justicia no hizo lugar al planteo de culpabilidad. "1) No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi", detalló Ana Rosenfeld.

El posteo de Ana Rosenfeld.

El posteo de Ana Rosenfeld.

Mientras que la letrada aclaró que tampoco prosperó el pedido relacionado con una pensión alimentaria para su representada. "2) No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda", señaló la abogada.

Otra de las aclaraciones estuvo relacionado con las hijas que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen en común. La abogada explicó que la Justicia italiana no sería la encargada de resolver cuestiones vinculadas con la custodia, la residencia y los alimentos de las menores.

"3) Resolvió que no le corresponde a la Justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores", sostuvo la abogada en su descargo en las redes sociales.

Finalmente, negó que la sentencia estableciera que las niñas debieran trasladarse a Turquía junto a su padre. "Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", remarcó la letrada.

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