El alocado festejo de la China Suárez tras el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara ya están divorciados luego de la sentencia de la Justicia italiana, luego de varios años de disputa legal. La noticia generó la felicidad en la China Suárez , la novia del futbolista, y lo celebró con un polémico video-

A través de una historia en sus redes sociales, la China Suárez celebró con inmensa alegría. “Hoy es un buen día”, escribió junto al video que compartió en las redes sociales.

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En el programa de Moria Casán, en El Trece, Elba Marcovecchio , la abogada de Mauro Icardi, respaldó a la China Suárez y habló de las dificultades que supone acompañar un proceso de este tipo. “Es más que merecido que esté feliz”, aseguró la letrada. “Ella venía muy perfil bajo en redes, pero ahora volvió con este posteo”, observó Nazarena Di Serio.

Frente a esto, Elba Marcovecchio sumó: “Es merecido. Para una mujer, acompañar a un hombre en un proceso de tanto vértigo como es el caso de Mauro, sobre todo por la exposición y el conflicto, no es cosa fácil”.

“Una mujer que acompaña a un hombre con estos procesos realmente merece ser feliz. No es algo sencillo”, añadió la abogada de Mauro Icardi.

“Desde el momento que vinieron acá y contaron todo que están juntos. Se bancan la crítica constante”, señaló Moria Casán, y Gustavo Méndez cerró: “Ya se pueden casar”.

“Cuando la sentencia quede firme ya se van a poder casar, recomponen su estatus. Yo a esa fiesta quiero ir, lo mereceos”, cerró entre risas Elba Marcovecchio.