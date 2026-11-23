Después de la salida de Pedro Troglio de la dirección técnica de Banfield , la dirigencia comenzó la búsqueda de su reemplazante para la Liga Profesional 2027. En las últimas horas apareció un sorpresivo nombre que se suma a la lista de candidatos: Omar Zarif.

Lo llamativo es que el Turco (48 años), oriundo de Avellaneda, hasta el momento no se ha desempeñado como cabeza de grupo de un cuerpo técnico, pero sí lleva 11 años como entrenador asistente de Matías Almeyda y Walter Zunino.

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Con el Pelado Almeyda estuvo en Chivas de Guadalajara (México), San José Earthquakes (MLS, Estados Unidos) y AEK Atenas (Grecia); mientras acompañó a Zunino en Platense entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, siendo ese su último trabajo.

Si bien Omar Zarif aparece como una de las opciones, según lo informado por TyC Sports, en caso de concretarse su arribo a Banfield será con Walter Zunino, con el que en el Calamar dirigieron 28 partidos: ocho triunfos, nueve empates y 11 derrotas.

Como futbolista, la carrera de Omar Zarif comenzó en 1998 en Sportivo Dock Sud. Luego pasó por El Porvenir, Los Andes (2003/04), Defensa y Justicia, Nueva Chicago, Huracán, Rosario Central, Chacarita Juniors y Banfield. Con el Taladro fue campeón del Nacional B 2013/14, compartiendo plantel con Nicolás Domingo, bajo la conducción técnica de Matías Almeyda.

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Entre las opciones que maneja la dirigencia de Banfield, el nombre de Omar Zarif entra a competir con Carlos Matheu, técnico de la Reserva de Independiente. Más atrás quedó el histórico Julio César Falcioni -desvinculado de Atlético Tucumán-, y también Nicolás Domingo, que tendría continuidad en Temperley.

Omar Zarif junto a Adrián González.

Como se aprecia, los candidatos mantienen un lazo con el club de Peña y Arenales: Carlos Matheu fue jugador entre 2016/17; Nicolás Domingo en 2013/15 y 2021/22; Omar Zarif 2012/15, año de su retiro profesional. En tanto, Julio César Falcioni es el entrenador que lo sacó campeón del Torneo Apertura 2009.

Los nombres están sobre la mesa y la dirigencia tendrá que tomar la decisión final para un Banfield complicado futbolísticamente para el arranque de la Liga Profesional 2027. El plantel volverá a los entrenamientos el 26 de diciembre en el Campo de Deportes de Luis Guillón.