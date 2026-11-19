A pesar de la dolorosa eliminación en el Torneo Reducido, Nicolás Domingo redondeó un buen año en Temperley en su primera experiencia como entrenador y ahora suena como uno de los candidatos para reemplazar a Pedro Troglio en Banfield , en caso de que el DT no renueve su contrato.

Los números de Domingo fueron positivos. No solo porque terminó en la tercera colocación de la zona B y fue uno de los grandes animadores del campeonato, sino porque además hizo una campaña histórica en el Gasolero.

Con 61 puntos y una efectividad del 56,48%, el exmediocampista logró la mejor actuación en porcentaje de puntos del Celeste en la Primera Nacional , con un registro superior al que logró Ricardo Rezza en el ascenso de 2014 y al que sumaron Aníbal Biggeri y Rubén Forestello el año pasado.

Estos datos, reconstruidos por el historiador Daniel Remolina y publicados en las redes sociales de "El Show de Temperley", colocan a la campaña de este año como la mejor que realizó el club desde que se juega la hoy llamada Primera Nacional.

Nicolás Domingo, con grandes números en Temperley.

Al frente de Temperley, Domingo consiguió 16 victorias, 13 empates y sufrió 7 derrotas durante la fase regular, siendo el segundo equipo con menos caídas del año y el tercero con menos goles en contra de su zona. Sin embargo, estos buenos números no los pudo ratificar en el Reducido y cayó de local por 2 a 1 ante Ciudad de Bolívar en los octavos de final.

Las mejores campañas de Temperley en la Primera Nacional

Por debajo de la realizada por el exmediocampista, hay otras campañas importantes, como la que consiguió Ricardo Rezza en 2014 y la realizada el año pasado, primero con Aníbal Biggeri y después con Rubén Forestello.

En la de Rezza, el equipo sumó el 53,3% de los puntos (10 victorias, 2 empates y 8 derrotas) y logró el ascenso a la Liga Profesional, mientras que en la de 2025 cerró el año con un coeficiente del 52,3%, tras sumar 14 victorias, 13 empates y 8 derrotas, aunque quedó eliminado en octavos de final del Reducido.

A pesar de no haber terminado con el mejor porcentaje de puntos, la vez que más lejos llegó Temperley fue en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final del Reducido y quedó eliminado a manos de Deportivo Maipú. Ese año, en la fase regular, el equipo sumó 15 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

Nicolás Domingo y Ricardo Rezza hicieron las mejores campañas de Temperley.

Año a año, todas las participaciones del Gasolero