Nicolás Domingo es uno de los posibles candidatos a sentarse en el banco de Banfield . Tras el último partido de la temporada con eliminación de la Copa Argentina frente a Boca Juniors, es casi un hecho que Pedro Troglio dejará el club. Y el técnico de Temperley aparece en el radar de la dirigencia.

Ambos tienen contratos con sus respectivos clubes hasta diciembre, pero ante el escenario que se abre con la salida de Pedro Troglio , el presidente Matías Mariotto se mueve entre las sombras para dar con el reemplazo del lujanense.

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La campaña de Nicolás Domingo en Temperley se derrumbó en la parte final cuando tenía serias aspiraciones de jugar por el ascenso directo a la Liga Profesional y se terminó abruptamente con la eliminación a manos de Ciudad de Bolívar como local en el primer cruce del Torneo Reducido.

Los números, sin embargo, fueron muy buenos por tratarse de su primera experiencia como entrenador: 16 triunfos, 13 empates y siete derrotas en la fase regular, con un 56.48% de puntos, erigiéndose en la mejor campaña del Gasolero en todos los Nacional B desde 1987/88 a la fecha.

El exvolante santafecino, de 41 años, tiene vínculo con Banfield, ya que cumplió dos ciclos como futbolista del Taladro. Llegó a mediados de 2013, se quedó hasta 2015 y formó parte del plantel que regresó de la mano de Matías Almeyda a Primera División. El regreso lo tuvo entre 2021 y 2022.

Quiénes más suenan al banco de Banfield

Siempre que se va un DT, aparece el nombre de Julio César Falcioni, que se desvinculó de Atlético Tucumán. Campeón del Torneo Apertura 2009, el Emperador es parte de la historia banfileña y por motivos personales se radicará en Buenos Aires. El llamado siempre lo va a atender.

Julio Falcioni es sinónimo de Banfield.

Un escalón más abajo está Carlos Matheu (41 años), uno de los entrenadores de la Reserva de Independiente que está realizando una muy buena campaña. El exmarcador central se desempeñó en Banfield durante la temporada 2016/17.

La dupla Sergio Gómez-Favio Orsi se mete entre los potenciales al cargo. Campeones del Torneo Apertura 2025 con Platense. Su último trabajo fue en febrero de 2026 dirigiendo apenas seis partidos en Newell´s.

La dirigencia de Banfield no oficializó la salida de Pedro Troglio (contrato hasta el 31 de diciembre y uno de los sondeados por Atlético Tucumán), pero ya abrió el paraguas protector para un 2027 donde el descenso acecha demasiado cerca.