Ángel de Brito había tirado un enigmático en Bondi Live que indirectamente vinculaba a Leandro Paredes con la China Suárez , en relación a un supuesto romance ocurrido en París en 2021. En medio del escándalo se despegó del tema y aseguró que no dio ningún nombre.

El escándalo recrudeció después de que trascendieran comentarios sobre un supuesto encuentro entre la actriz y un jugador argentino casado durante su viaje a París, en el mismo período en el que comenzó el escándalo conocido como Wandagate, que tuvo como protagonistas a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

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La primera en instalar el tema fue Analía Franchín, quien deslizó información sobre aquel supuesto vínculo en el programa de G eorgina Barbarossa. La panelista tampoco había dado ningún nombre.

Poco después, Ángel de Brito retomó el enigmático en Bondi Live. El periodista fue dando algunas pistas sobre la identidad del supuesto involucrado y habló de un campeón del mundo, de un apellido relacionado con algo que se encuentra varias veces en una casa y de un hombre de ojos claros.

El escándalo fue creciendo cuando empezó a viralizarse una captura de pantalla de un presunto intercambio privado entre el futbolista de Boca Juniors y el periodista.

“No te hagas el canchero conmigo y con mi familia porque yo no soy Icardi que me vas a dedicar programas enteros”, sería parte del mensaje atribuido al jugador.

El cagazo que se pegó Angel de Brito que acaba de decir que él JAMÁS involucró a Paredes.

Que únicamente hizo un pequeño comentario, pero que no lo acusó de nada y que la culpa la tiene Analía Franchin.



Por más que en tu canal hayas borrado todo, acá está @AngeldebritoOk lo… https://t.co/M8A52p0c8j pic.twitter.com/1MCyvHUZuL — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) November 19, 2026

En una nueva intervención en Bondi Live, Ángel de Brito intentó explicar su participación y marcar una distancia con la información que había circulado. "Le pregunté a Yanina, Yanina dijo: 'No me acuerdo'".

Luego, en una nueva intervención en Bondi Live, Ángel de Brito intentó despegarse del escándalo y responsabilizó a Fede Flowers y Analía Franchín y se despegó del tema en cuestión.

Ángel de Brito buscó aclarar su posición, aclarando que no nombró a Leandro Paredes. "Y de hecho, sin nombrar ayer a Paredes, hice un enigmático porque a mí no me consta, no tengo nada que ver. Fue algo que dijo Fede, Paredes le escribió a Fede Flowers", sentenció el periodista.