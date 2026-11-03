Jorge Rial reveló la picante interna entre Yanina Latorre y Ángel de Brito

Jorge Rial reveló la supuesta interna entre Yanina Latorre y Ángel de Brito luego de la venta de Mandarina , que involucran también de forma directa a Mariano Chihade, el exdueño de la productora, y a las autoridades de América TV.

El periodista, desde su nuevo streaming Somos Ensalada Rusa, habló sobre la posible competencia entre Yanina Latorre y Ángel de Brito, a pesar del vínculo entre ambos.

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Jorge Rial dio por hecho que Ángel de Brito se va de América TV aunque por ahora, él no dijo nada. "Decidió viajar a Francia sabiendo que esto iba a pasar. Inteligentemente, cuando llegó Casella también se fue de vacaciones. Él intenta en no estar en los momentos de conflicto".

También se refirió a Yanina Latorre y advirtió: "Yo creo que si la franelean un poco y le ponen buena tarasca, se queda. Si fuera ella, me quedaría, no me iría a El Nueve".

“A Yanina la pondría a competir con De Brito directamente", aseguró Jorge Rial sobre lo podría ocurrir en pantalla en breve entre las dos figuras.

Jorge Rial contra Mariana Fabbiani

Jorge Rial también fue lapidario con Mariana Fabbiani, esposa de Mariano Chihade, y aseguró que la conductora tiene los días contados en la pantalla de América TV.

"Mariana Fabbiani es la que menos importa: no factura, no tiene rating y a América no le interesa. Es más, para América sería un alivio que ella se vaya. Nadie la quiere, ni el 9, ni América", arremetió Jorge Rial sobre la presentadora.