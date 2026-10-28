Yanina Latorre cruzó a Facundo Moyano con una dura frase: "Me da vergüenza y asco"

Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica tras cuestionar duramente a Facundo Moyano y Candela Arizaga por celebrar el levantamiento de la perimetral que pesaba sobre el dirigente. Además, la panelista lanzó una fuerte teoría sobre los regalos que habría recibido la modelo y el viaje a Marbella.

La decisión judicial abrió un nuevo capítulo en la exposición mediática de la pareja. Después de que Moyano confirmara que la medida había sido levantada, trascendieron imágenes de ambos en un exclusivo restaurante para celebrar la resolución, una actitud que despertó la indignación de Latorre.

"A la noche fueron a festejar, ella subió fotos a su Instagram. Me da vergüenza y asco ver que dos personas festejan en un lugar caro el levantamiento de una perimetral, burlándose de toda la Justicia argentina y de algo tan sensible como la violencia de género", expresó la panelista.

En su descargo, Latorre también puso el foco en las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y en las dificultades que, según señaló, pueden enfrentar para conseguir medidas de protección judicial.

"Puede ser que no nos haya pasado, pero ella no debería estar burlándose de esto, porque hay mujeres que la padecen y no logran nunca una perimetral y a ella se la dieron rápido y encima no la necesitaba", sostuvo.

La panelista también apuntó contra las contradicciones que, desde su mirada, quedaron expuestas en las últimas semanas. Según repasó, la pareja había hablado de un posible casamiento y de un hipotético embarazo, además de realizar un viaje a España, mientras que después de la resolución judicial surgieron dudas sobre la continuidad del vínculo.

"Anoche festejaron el levantamiento de la perimetral, hablaron de un hipotético embarazo, se fueron a España, se comprometieron, todo impresentable. Y el día posterior a que le levanten la perimetral, mediante mensaje de texto al programa de Moria, Facundo termina diciendo que ahora tienen que ver qué pasa con la pareja. Le dijeron a Moria que estaban 'medio raros', qué rápido. Boludo, sostené tres meses más el noviazgo", disparó.

La teoría de Yanina Latorre sobre los regalos y Marbella

El momento más contundente de su descargo llegó cuando la panelista se refirió al viaje a Europa y a los regalos que, según afirmó, Moyano le habría hecho a Arizaga.

Latorre planteó una hipótesis sobre esas atenciones y las vinculó con el conflicto judicial que atravesó la pareja. Sin embargo, se trata de una interpretación expresada por la propia panelista, no de un hecho acreditado en el material difundido. "Yo estoy segura de que el viaje, Marbella, el reloj, la cartera y todo lo que le compró fue para que la piba no hable en contra de él y que le levanten la perimetral", sentenció.