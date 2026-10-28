miércoles 28 de octubre de 2026
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28 de octubre de 2026
Crimen a tiros.

La hija del hombre asesinado por su yerno denunció amenazas durante el juicio: "Tenemos miedo"

La mujer asegura que teme por ella y su familia y que habría sido intimidada para evitar que declare en el juicio por el crimen de su padre en Villa Centenario.

Lencinas habría sido acribillado por defender a su hija.

Lencinas habría sido acribillado por defender a su hija.

En medio del juicio por el crimen de Claudio Lencinas, el hombre asesinado a tiros en Villa Centenario hace dos años, su familia mostró temor por las amenazas que recibió para evitar que presten declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora.

“Él está preso, pero su familia nos vive amenazando, y tenemos miedo”, expresó Brenda, una de las hijas de la víctima, respecto a las situaciones que atravezaron previo al juzgamiento del imputado.

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El testimonio vuelve a exponer el conflicto familiar que rodea el asesinato de Lencinas, ocurrido el 9 de noviembre de 2024. Por el hecho es juzgado Javier Alejandro Toscano González, de 35 años, acusado de haber matado a balazos a su exsuegro.

Según la reconstrucción de la investigación, Toscano González llegó al lugar en un Ford Focus y habría comenzado a provocar disturbios. Lencinas salió de la vivienda y le pidió que se retirara. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el acusado habría retrocedido unos pasos antes de dispararle.

Cladio Lencinas habría sido asesinado por defenser a su hija.
Cladio Lencinas habría sido asesinado por defenser a su hija.

El hombre murió como consecuencia del ataque. Toscano González fue detenido aproximadamente un mes después y quedó acusado por el homicidio.

Juicio por el crimen de Claudio Lencinas

El juicio por contra el hombre acusado de asesinar a su suegro comenzó el pasado lunes 26 de octubre, y según pudo averiguar este medio, actualmente se encuentra en cuarto intermedio hasta el próximo martes 3 de noviembre.

A pesar de haber asesinado a su padre, Brenda asegura que su hermana sigue en pareja con el detenido, y que incluso lo habría ayudado a ocultarse de la Justicia durante el tiempo que estuvo prófugo.

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