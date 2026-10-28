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28 de octubre de 2026
Crisis económica.

Cerró La Moderna, la panadería de Villa Galicia que tenía 115 años de historia

La Moderna, emblemática panadería de Villa Galicia, cerró sus puertas y dejó a los vecinos sin un comercio tradicional que funcionaba desde 1911 en Temperley.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Cerró La Moderna, la panadería de Villa Galicia que tenía 115 años de historia.

Cerró La Moderna, la panadería de Villa Galicia que tenía 115 años de historia.

La persiana baja y el local en alquiler marcan el final de una historia que atravesó generaciones en Temperley. La noticia impactó en quienes vivieron durante décadas cerca de la panadería y la consideraban una referencia del barrio. “Yo hace veintipico de años que estoy acá y siempre estuvo”, contó Gastón, vecino de Villa Galicia desde hace dos décadas. También recordó el trato de quienes trabajaban en el comercio y lamentó que la zona se haya quedado sin una panadería tradicional.

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Según pudo averiguar este medio, el cierre es consecuencia de la crisis económica y la inestabilidad que venían transitando los dueños del comercio.

La panadería que ya no será

Analía, que vive en el barrio desde hace casi diez años, se mostró sorprendida por el final de un negocio que siempre reconoció como histórico. Destacó las dimensiones del establecimiento y señaló que ahora los vecinos deberán trasladarse más lejos para encontrar una panadería grande.

La preocupación también alcanza a otros comercios de la zona. Alberto, un remisero de Villa Galicia, vinculó el cierre con las dificultades que atraviesan distintos establecimientos y mencionó que recientemente también había cerrado un centro cardiológico en Temperley.

“Están cerrando todos”, resumió al expresar su preocupación por la situación económica y el futuro de los negocios de cercanía.

Un siglo de historia en Villa Galicia

La Moderna funcionaba desde 1911, el mismo año en que se fundó Villa Galicia. El edificio comenzó a construirse en 1910 y conservaba elementos originales, como su frente, las persianas y las vidrieras con mármol.

Uno de sus tesoros era un antiguo horno a leña, reconstruido en 2014 y adaptado a gas en 1994 para ampliar la producción. Aunque se utilizaba principalmente para elaboraciones especiales, también formaba parte de las tradiciones del barrio, donde se preparaban productos para las Fiestas.

Uno de sus tesoros era un antiguo horno a le&ntilde;a, reconstruido en 2014 y adaptado a gas en 1994.

Uno de sus tesoros era un antiguo horno a leña, reconstruido en 2014 y adaptado a gas en 1994.

El local llegó a ofrecer varias tandas de pan por día para que los clientes pudieran comprarlo recién horneado. Además, su historia estaba ligada a las costumbres de los vecinos, que durante años recurrieron a la panadería para sus compras cotidianas y celebraciones familiares.

Con el cierre de La Moderna, Villa Galicia pierde uno de sus comercios más antiguos y representativos. Aunque los vecinos expresaron su tristeza por la noticia, las causas específicas del cierre no fueron confirmadas.

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