Presunto abuso sexual en un jardín de Lomas: presentaron un acta y exigen explicaciones a las autoridades

Padres y madres de alumnos del Colegio Corazón Inmaculado de María (CIM) , ubicado en Lomas de Zamora , presentaron un acta formal ante las autoridades de la institución para exigir explicaciones por una denuncia por presunto abuso sexual que involucra a un alumno del jardín de infantes y a un trabajador no docente del establecimiento.

El documento, fechado el 26 de octubre, expresa la preocupación de las familias por la manera en que se habría abordado la situación y cuestiona las respuestas que, según sostienen, recibieron durante dos reuniones realizadas los días 22 y 23 de octubre.

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En la presentación, los firmantes solicitan que la dirección informe cuándo tomó conocimiento de la denuncia, qué actuaciones llevó adelante y cuáles son las medidas adoptadas para resguardar a los chicos que concurren al colegio.

Según consta en el acta, a la que accedió La Unión , la primera reunión se realizó el jueves 22, a la salida de clases. Los padres sostienen que, durante ese encuentro, la directora habría manifestado que no había ningún adulto en el sector del jardín.

Sin embargo, aseguran que sus hijos conocen al trabajador mencionado en la denuncia y que algunos habrían referido haberlo visto habitualmente en el sector de los baños. Por ese motivo, reclamaron una explicación sobre su presencia y las funciones que desempeñaba en ese espacio.

Las medidas pedidas en el acta al Colegio Inmaculada Concepción.

El viernes 23 se realizó otro encuentro, esta vez a través de la plataforma Zoom. De acuerdo con el documento presentado por las familias, durante esa reunión las autoridades directivas habrían expresado desconocer la denuncia.

Los padres consideran que ambas respuestas generaron incertidumbre y reclaman que se aclare si la conducción estaba al tanto de la presentación judicial, radicada -según la información que consignaron en el acta- ante la UFI 2 de Lomas de Zamora el martes 20 de octubre.

Pedido tras la denuncia por abuso sexual

En el escrito, las familias solicitan una respuesta institucional por escrito y piden que se detallen las medidas de prevención, supervisión y protección adoptadas para evitar situaciones de riesgo.

También reclaman que se esclarezcan las circunstancias vinculadas con la presencia del trabajador en el sector del jardín y los baños, que se preserven los registros que puedan resultar relevantes para la investigación y que se garantice la confidencialidad de los menores.

Además, exigen que el documento sea incorporado al libro de actas del establecimiento y que se les entregue una constancia formal de recepción.

“La protección de nuestros hijos no admite silencios, evasivas ni respuestas ambiguas”, expresaron en la presentación, en la que aclararon que su reclamo no busca reemplazar la investigación judicial ni establecer responsabilidades penales de manera anticipada.