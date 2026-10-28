Almirante Brown recuperó luminarias LED robadas y detuvieron a un sospechoso

La investigación comenzó en Almirante Brown y derivó en un allanamiento en Bernal.

El Municipio de Almirante Brown recuperó luminarias LED de alumbrado público que habían sido sustraídas y eran ofrecidas a la venta por redes sociales. Tras una denuncia penal presentada el lunes 19 de octubre, la investigación derivó en un allanamiento en Bernal, donde fue detenido un sospechoso.

El caso comenzó cuando las autoridades municipales detectaron una publicación en Facebook Marketplace en la que se ofrecían equipos de iluminación pertenecientes a la Comuna por $120.000.

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A partir de ese hallazgo, el Municipio verificó la documentación correspondiente a la compra de los dispositivos y presentó una denuncia penal para que se investigara su procedencia.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 4 de Almirante Brown y del Juzgado de Garantías N° 8. En ese marco, se realizó un allanamiento en Bernal, donde se concretó la detención de un sospechoso y el secuestro de los tres equipos.

Las luminarias volverán al alumbrado público

Según informó el Municipio, las luminarias recuperadas ya fueron restituidas y serán instaladas nuevamente en localidades y barrios de Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense.

En paralelo, el intendente Mariano Cascallares destacó la continuidad de las tareas de modernización del alumbrado público en el distrito. En ese sentido, señaló que sigue adelante el programa de reemplazo de equipos por tecnología LED y la colocación de nuevas luminarias.

La investigación se inició a partir de la detección de la oferta en redes sociales y permitió recuperar los dispositivos que habían sido adquiridos con fondos municipales.