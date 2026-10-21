Horror en Monte Grande: un hombre mató a su familia y luego se suicidó

Un hombre mató a sus tres familiares más cercanos: su madre, su concubina y su hijo, y tras perpetrar el triple homicidio en Monte Grande , partido de Esteban Echeverría , se tiró debajo de un camión en Burzaco, Almirante Brown.

Según confirmaron autoridades, el hombre, identificado como Damián Santillán -de 50 años-, no soportó la infidelidad de su pareja, razón por la cual tomó la drástica decisión de asesinarla a tiros: se trata de Laura Prediger (43), aunque en medio de un ataque de furia también mató a su pequeño hijo, Santino (11).

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El sangriento raid del hombre incluyó a su propia madre, Susana Castillo (73), a quien le disparó en varias ocasiones.

Santillán utilizó una escopeta de doble caño para ultimar a sus familiares en una casa ubicada en la calle Los Claveles al 700 y posteriormente salió y se dirigió hasta la intersección de Monteverde y Vallejos, en Burzaco, donde se tiró debajo de un camión Mercedes Benz Ateco y falleció en el acto.

Un mensaje revelador antes del triple crimen

Según un familiar cercano, y poco antes de cometer el triple crimen, Santillán le había enviado un mensaje diciéndole: “Me obligaron a hacer esto”. De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, Santillán y Prediguer mantenían una relación de aproximadamente 20 años y tenían un único hijo en común.

La causa, caratulada como "triple crimen seguido de suicidio", quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 descentralizada de Esteban Echeverría, conducida por la fiscal Ana Río.