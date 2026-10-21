Horror en Monte Grande: un hombre mató a su familia y luego se suicidó

Un hombre mató a sus tres familiares más cercanos: su madre, su concubina y su hijo, y tras perpetrar el triple homicidio en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, se tiró debajo de un camión en Burzaco, Almirante Brown.
Asesinó a su madre, su concubina y su hijo de 11 años en Monte Grande, y luego se tiró debajo de un camión en Burzaco. Aseguran que una infidelidad desató su ira.
Un hombre mató a sus tres familiares más cercanos: su madre, su concubina y su hijo, y tras perpetrar el triple homicidio en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, se tiró debajo de un camión en Burzaco, Almirante Brown.
Según confirmaron autoridades, el hombre, identificado como Damián Santillán -de 50 años-, no soportó la infidelidad de su pareja, razón por la cual tomó la drástica decisión de asesinarla a tiros: se trata de Laura Prediger (43), aunque en medio de un ataque de furia también mató a su pequeño hijo, Santino (11).
El sangriento raid del hombre incluyó a su propia madre, Susana Castillo (73), a quien le disparó en varias ocasiones.
Santillán utilizó una escopeta de doble caño para ultimar a sus familiares en una casa ubicada en la calle Los Claveles al 700 y posteriormente salió y se dirigió hasta la intersección de Monteverde y Vallejos, en Burzaco, donde se tiró debajo de un camión Mercedes Benz Ateco y falleció en el acto.
Según un familiar cercano, y poco antes de cometer el triple crimen, Santillán le había enviado un mensaje diciéndole: “Me obligaron a hacer esto”. De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, Santillán y Prediguer mantenían una relación de aproximadamente 20 años y tenían un único hijo en común.
La causa, caratulada como "triple crimen seguido de suicidio", quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 descentralizada de Esteban Echeverría, conducida por la fiscal Ana Río.